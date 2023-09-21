الإقالة تلاحق خورخي خيسوس بعد الأداء الضعيف مع الهلال

يعاني فريق نادي الهلال من مستوى ضعيف خلال المباريات الاخيره من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ويرجع السبب في ذلك إلى المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للفريق حسب ما قال جمهور أزرق الرياض في مختلف المناطق داخل وخارج المملكة.

خورخي خيسوس يقترب من الرحيل عن الهلال

كان خورخي خيسوس قد ركز في تدريب الهلال الأخير على كيفية استثمار الفرص التي تتاح للاعبين أمام مرمى الخصم، كما عمل على تغيير جزء من التكتيك الفني الذي سيدخل به في لقاء ضمك الليلة.

أفادت مصادر هلالية أن لاعبي نادي الهلال لا يريدون استمرار خيسوس مدرباً للفريق خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يتم إقالته خلال ساعات بعما قدم مستوى غير جيد منذ المهمة الثانية.

وعن المدرب الجديد الذي سيتولى المهمة الفنية خلفًا لخورخي خيسوس، فحتى الآن قد تتجه إدارو نادي الهلال لتعيين محمد الشلهوب بدلاً منه بالفترة المقبلة، ليكون مدرب مؤقت حتى أقرب فترة توقف.

خسر نادي الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي بشكل مؤقت حتى نهاية الجولة، وأصحب يحتل المركز الثاني برصيد 17 نقطة، خلف نادي الاتحاد المتقدم حاليًا على الفتح.