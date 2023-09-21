حفل ختام انشطة نادى الطفل الصيفي بقصر ثقافة أبوتيج

في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني على تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

انتهت فترة الصيف، وما أجمل أن نحتفل بختام أنشطة نادي الطفل الصيفي بقصر ثقافة أبوتيج. تعد هذه الفعالية الختامية فرصة رائعة لعرض ما تعلمه الأطفال خلال هذه الفترة وللاحتفال بتقدمهم وإنجازاتهم المميزة.

حيث شهد قصر ثقافة أبوتيج برئاسة محمود علي بيوض حفل ختام انشطة نادى الطفل الصيفي بالقصر باشراف عائشة العطيفي تضمنت فعاليات البرنامج العديد من الفقرات الفنية للاطفال ومسابقات ثقافية نفذها الشاعر عصام همام وعروض مواهب للأطفال في مجال الغناء باشراف المايسترو صفي الدين السنباطي ومواهب الفنون التشكيلية ممن شاركوا في الورش الفنية علي مدار الاجازة الصيفية بإشراف الفنان أسامة المنصورى بينما اختتمت فعاليات الحفل بتكريم عدد من الأطفال الموهوبين وتم منحهم جوائز رمزية

تنوعت أنشطة النادي الصيفي لدينا هذا العام، حيث قدمنا مجموعة متنوعة من البرامج والورش التعليمية والترفيهية للأطفال من مختلف الفئات العمرية. شملت هذه الأنشطة مجالات مثل الفنون التشكيلية، والحرف اليدوية، والموسيقى، والرياضة، والعروض الاستعراضية، وورش القراءة والكتابة والتفكير الإبداعي.

تفاعل الأطفال بشكل رائع مع الأنشطة، وأظهروا رغبة حقيقية في تطوير قدراتهم والاستفادة من هذه الفترة الصيفية بطريقة بنّاءة ومفيدة. استفاد الأطفال من فرصة التعلم العملي والتفاعل مع بعضهم البعض، مما ساعد في تعزيز مهارات التواصل والتعاون الاجتماعي لديهم.

كان الحفل الختامي المنعقد في قصر ثقافة أبوتيج هو الجوانب الأكثر إثارة في هذا الصيف. تم تنظيم عروض وأداء حية للأطفال، حيث قاموا بعرض مهاراتهم الفنية والموسيقية والرياضية التي تعلموها طوال الفترة الصيفية. سحرت هذه العروض قلوب الحاضرين وحظيت بتقدير كبير.

كما قدم الأطفال عروضًا استعراضية مبهجة، استعرضوا فيها مهاراتهم في الرقص والغناء والمسرح. كانت هذه العروض تجسيدًا للإبداع والطاقة الشبابية التي يحملونها، وكانت فرصة للأطفال للتعبير عن ذواتهم بطريقة فنية فريدة.

وفي نهاية الحفل الختامي، تم توزيع الشهادات على الأطفال لتقدير جهودهم ومشاركتهم الفعّالة في برامج النادي الصيفي. وكانت هذه الشهادات تقديرًا لاستعدادهم للتعلم وتطوير مهاراتهم خلال هذه الفترة.

بهذا الحفل الختامي الرائع، انتهت فعاليات نادي الطفل الصيفي بقصر ثقافة أبوتيج. لقد كانت فرصة رائعة للأطفال للاستمتاع والتعلم خلال هذا الصيف، ولن ينسوا هذه الذكرى الجميلة التي ستظل معهم لفترة طويلة. نأمل أن نتمكن من تنظيم فعاليات مماثلة في المستقبل للمساهمة في تنمية وتعزيز قدرات أطفالنا الصغار.

حفل ختام انشطة نادى الطفل الصيفي بقصر ثقافة أبوتيج

حفل ختام انشطة نادى الطفل الصيفي بقصر ثقافة أبوتيج

حفل ختام انشطة نادى الطفل الصيفي بقصر ثقافة أبوتيج

حفل ختام انشطة نادى الطفل الصيفي بقصر ثقافة أبوتيج

حفل ختام انشطة نادى الطفل الصيفي بقصر ثقافة أبوتيج

حفل ختام انشطة نادى الطفل الصيفي بقصر ثقافة أبوتيج

حفل ختام انشطة نادى الطفل الصيفي بقصر ثقافة أبوتيج

حفل ختام انشطة نادى الطفل الصيفي بقصر ثقافة أبوتيج

حفل ختام انشطة نادى الطفل الصيفي بقصر ثقافة أبوتيج

حفل ختام انشطة نادى الطفل الصيفي بقصر ثقافة أبوتيج

حفل ختام انشطة نادى الطفل الصيفي بقصر ثقافة أبوتيج

حفل ختام انشطة نادى الطفل الصيفي بقصر ثقافة أبوتيج

حفل ختام انشطة نادى الطفل الصيفي بقصر ثقافة أبوتيج

حفل ختام انشطة نادى الطفل الصيفي بقصر ثقافة أبوتيج