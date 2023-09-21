نادى أدب أسيوط الجديدة ينظم ملتقي أدبي لتعليم علم العروض

تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاشة عمرو بسيوني باقة من اللقاءات الادبية باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة اسيوط برئاسة ضياء مكاوى.



وشهدت مكتبة الطفل والشباب باسيوط الجديدة برئاسة شيماء عبدالعال ملتقي ثقافي ادبي ضمن فعاليات برنامج نادي أدب أسيوط الجديدة برئاسة الأديب الدكتور سيد سليم وباشراف الفنان محمد عبد المجيد ميسرة

وفي أمسية أدبية شهدتها المكتبة لشرح علم العروض حاضر الجلسة الأستاذ الدكتور كمال سعد محمد خليفة أستاذ الأدب العربى ووكيل كلية البنات الإسلامية بجامعة الأزهر سابقاً تحدث فيها عن الشعر وتناول في الجلسة معني العروض لغوياً وتحدث عن أهمية دراسة علم العروض ويحتوي كم قالبا شعريا " بحر ".



بينما شهدت الامسية مداخلات لكلا من الشاعر المسرحي درويش الأسيوطي والشاعر احمد الشافعى والشاعرة هند محسن والشاعر صهيب شعبان والاديبة القاصة عبير كيلاني والدكتور جابر عبد الغفار ومحمد النجار ومحمود صلاح سلام والشاب دياب وحضر الجلسة موهبة الكتابة علي جعفر وفي الإلقاء جني ومحمد الكاشف و أدارت الجلسة الشاعرة حفيظة العطيفي

وتعتبر فنون الأدب والشعر العربي من أغلى الكنوز التي تحملها اللغة العربية الجميلة، فهي تعبير عن مشاعر الإنسان وتجسيد لثقافته وتاريخه. وفي سبيل الحفاظ على هذه الفنون الراقية ونشر المعرفة والتوعية بها، قرر نادي أدب أسيوط الجديدة تنظيم ملتقى أدبي مهم ومثير.

ويهدف هذا الملتقى إلى تعليم علم العروض وتحليل الشعر وفهم قواعد الأبيات وقياسها، وذلك بهدف تنمية مهارات الكتابة وتأهيل الشباب الطموح للانخراط في مجال الأدب. وسيشهد الملتقى مشاركة نخبة من أبرز الأدباء والنقاد الذين يتمتعون بخبرة واسعة في هذا المجال.

وسيتم تنظيم الدورات العلمية والورشات العملية التي ستركز على تجريب القراءة والتحليل والتعليق على الشعر المختلف. سيتعلم الحضور كيفية تمييز الأبيات والقبائل الشعرية وتوظيف التقنيات المختلفة في كتابة الشعر.

وستقام ندوات ومحاضرات تسلط الضوء على تطور الأدب العربي عبر العصور، وستقدم دروس نظرية حول مفاهيم الشعر والأدب، وذلك من خلال مشاركة الأساتذة والخبراء في هذا المجال.

وتفاعل المشاركون في الملتقى مع النقاد المعروفين وتبادل الآراء والخبرات، ما سيعزز روح التعاون والتعلم المتبادل بين الحضور. وسيمنح المشاركون شهادات معتمدة تثبت مشاركتهم في الملتقى وتعكس تطورهم واكتسابهم المعرفة في العروض والشعر.

ويأمل نادي أدب أسيوط الجديدة في أن يكون هذا الملتقى الأدبي محفزاً للشباب ومنصة لتعلمهم وتعزيز مهاراتهم في مجال الأدب. سيكون هذا الحدث فرصة لاستكشاف المواهب الأدبية الجديدة وتطوير المؤلفين المبتدئين، كما سيعمل على إبراز أهمية الأدب في حياتنا وثقافتنا.

بالختام، يجب أن نشجع وندعم المبادرات الأدبية والثقافية مثل هذا الملتقى الأدبي. فالأدب يصنع حضارة الأمم وينشر الجمال والفكر في عالمنا، وهذا الملتقى الأدبي سيكون فرصة لذلك ولكسب المعرفة والتعرف على الأدباء والشعراء المتميزين.

نادى أدب أسيوط الجديدة ينظم ملتقي أدبي لتعليم علم العروض

نادى أدب أسيوط الجديدة ينظم ملتقي أدبي لتعليم علم العروض

نادى أدب أسيوط الجديدة ينظم ملتقي أدبي لتعليم علم العروض