يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح بث مباشر في الدوري السعودي اليوم

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ويدخل نادي الاتحاد المباراة وهو يمني النفس بالفوز وحصد الثلاث نقاط حيث يسعى الفريق إلي الحصول على لقب الدوري هذا الموسم، بعدما نجح الفريق بالفوز في أول مباراة له في دوري أبطال آسيا على اجمك اف سي بثلاث أهداف دون رد.

ويحتل نادي الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم هذا الموسم 2023-2024، برصيد 15 نقطة، بعدما خاض الاتحاد 6 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات وخسر في مباراة واحدة.

بينما يأتي نادي الفتح في المركز السابع في جدول دوري روشن برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 6 مباريات فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في مباراة واحدة فقط.

وشارك عبد الرزاق حمد الله في 6 مباريات مع الاتحاد في موسم 2023-2024، بواقع 5 مباريات في دوري روشن السعودي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع تمريرة حاسمة، ومباراة في دوري أبطال آسيا، صنع خلالها تمريرة حاسمة.

وشهدت الجولة الماضية من الدوري السعودي فوز الفتح أمام الخليج بثلاث أهداف مقابل هدف والتي كانت يوم 15 سبتمبر الجاري.

وشهدت آخر 15 مباراة جمعت الفريقان فوز الاتحاد في سبع مباريات وفوز الفتح في 3 مباريات وتعادلا في 5 مباريات.

وانتهت آخر مباراة جمعت الفريقان فوز الاتحاد بخمس أهداف مقابل هدف والتي كانت يوم 18 مارس الماضي في الدوري السعودي.

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الاتحاد والفتح عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر الجاري بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

نادي الفتح

من جهة أخرى، يدخل فارس الأحساء مواجهة وعينه على فوز طال انتظاره على اتحاد جدة:

وذلك منذ آخر انتصاره حققه الفتحاويين بثنائية عبد القادر الوسلاتي ومنصور حمزي، في ذهاب موسم 2019/2018 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

أما في الموسم الحالي، فـ أبناء النخيل يحتلون المركز السابع في سلم ترتيب الدوري السعودي:

بعد أن جمع Al Fateh حتى الجولة السادسة 11 نقطة وفارق (3) أهداف.

إذ حققت كتيبة المدير الفني الكرواتي سلافين بيليتش Slaven Bilic الفوز في 3 مباريات، بنتيجة (3-1) على كلًا من الأخدود والخليج، فيما كان الانتصار الأكبر على الملكي (5-1).

والخليج، فيما كان الانتصار الأكبر على الملكي (5-1). كما تعادل رفقاء النجم المغربي مراد باتنا Mourad Batna إيجابيًا مع كلًا من التعاون (1-1) وضمك (2-2).

بينما تلقى النموذجي خسارة وحيدة من فرسان النصر بخماسية قاسية دون مقابل.

تشكيل الاتحاد ضد الفتح

يتوقع أن يتكون تشكيل الاتحاد اليوم لمواجهة فريق الفتح في دوري روشن للمحترفين، كالتالي: