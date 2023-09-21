الدوري السعودي.. التعاون يتقدم على الرائد بثنائية في الشوط الأول

انتهت مجريات الشوط الأول بتقدم فريق الكرة الأول بنادي التعاون السعودي على نظيره الرائد بنتيجة هدفين مقابل هدف، فى المباراة التى تجمعهما حاليًا بالجولة الـ 7 ببطولة الدوري.

سجل هدف التعاون الأول اللاعب بيدرو في الدقيقة 9، وأضاف وليدج عبد الوهاب الهدف الثاني فى الدقيقة 16، وجاء هدف الرائد عن طريق اللاعب عمر جونزاليس فى الدقيقة 39 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2 ـ 1.

الدوري السعودي للمحترفين :



الاتفاق والطائي .. الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة عبر قناة SSC HD بصوت المعلقين جعفر الصليح وحماد العنزي.

التعاون والرائد .. الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة عبر قناة SSC HD بصوت المعلقين عيسى الحربين وسليمان الشريف.

ضمك والهلال .. الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة SSC HD بصوت المعلق الرياضي فهد العتيبي.

الاتحاد والفتح.. الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة SSC HD بصوت المعلق الرياضي رؤوف خليف.

الشباب والحزم .. الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة SSC HD بصوت المعلقين عبدالله الحربي وأحمد النفيسة.