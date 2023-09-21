افتتح الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي فعاليات المؤتمر العاشر لقسم التوليد وأمراض النساء بكلية طب الأزهر بأسيوط والمقام تحت عنوان "مستقبل صحة المرأة "AGOC 2023" "Future of Woman Health AGOC 2023"بمدينة الغردقة فى الفترة من ٢٠ إلى ٢١ سبتمبر.

جاء ذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والمشرف العام على المستشفيات الجامعية والدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية طب الأزهر بنين بأسيوط.

بحضور الدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب بنين أسيوط والدكتور عبدالعزيز الدرويش والدكتور محمد عبد السميع رئيسا المؤتمر العاشر لقسم التوليد وأمراض النساء من أجل دعم ورعاية صحة المرأة في مراحلها العمرية المختلفة فهي الأم والأخت والزوجة والابنة والصديقة فهي نصف المجتمع وهي من تصنع الرجال ولذلك كان الاهتمام بصحة المرأة في جميع مراحل عمرها هدف من أهداف القيادة السياسية وجميع المؤسسات بالدولة خاصة المؤسسات الطبية.

حاضر فى المؤتمر نخبة من صفوة الأساتذة من أغلب الجامعات المصرية



ويناقش المؤتمر العديد من الجلسات التي تهتم بالجديد في مجال التوليد وأمراض النساء، ويحاضر فى المؤتمر نخبة من صفوة الأساتذة من أغلب الجامعات المصرية ووزارة الصحة ومستشفيات الشرطة والجيش.

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يفتتح المؤتمر العاشر لأمراض النساء والتوليد

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يفتتح المؤتمر العاشر لأمراض النساء والتوليد

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يفتتح المؤتمر العاشر لأمراض النساء والتوليد

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يفتتح المؤتمر العاشر لأمراض النساء والتوليد

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يفتتح المؤتمر العاشر لأمراض النساء والتوليد

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يفتتح المؤتمر العاشر لأمراض النساء والتوليد

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يفتتح المؤتمر العاشر لأمراض النساء والتوليد

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يفتتح المؤتمر العاشر لأمراض النساء والتوليد

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يفتتح المؤتمر العاشر لأمراض النساء والتوليد

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يفتتح المؤتمر العاشر لأمراض النساء والتوليد

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يفتتح المؤتمر العاشر لأمراض النساء والتوليد

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يفتتح المؤتمر العاشر لأمراض النساء والتوليد

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يفتتح المؤتمر العاشر لأمراض النساء والتوليد

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يفتتح المؤتمر العاشر لأمراض النساء والتوليد

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يفتتح المؤتمر العاشر لأمراض النساء والتوليد

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يفتتح المؤتمر العاشر لأمراض النساء والتوليد

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يفتتح المؤتمر العاشر لأمراض النساء والتوليد

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يفتتح المؤتمر العاشر لأمراض النساء والتوليد