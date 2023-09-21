الهضيبي: ثقتنا تامة في قدرة الهيئة الوطنية لإدارة العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية

ثمن الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، تقدير الهيئة الوطنية الانتخابات للبيان الصادر عن الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية، حيث حرصت الهيئة على تأكيد وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين يخوضون المعركة الانتخابية، وسط أجواء من الديمقراطية والنزاهة والشفافية، مشيرا إلى أن الهيئة ستبدأ في تلقي طلبات الممثلين عن وسائل الإعلام المختلفة محليا وإقليميا ودوليا بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني المحلية والأجنبية لمتابعة العملية الانتخابية.

وقال "الهضيبي"، إنه على ثقة تامة في إجراء انتخابات يشهد لها العالم بالنزاهة والشفافية، لافتا إلى أن عدم اعتماد التصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية خطوة إيجابية، بسبب المشاكل التقنية المتعلقة بالتصويت الإلكتروني، حتى لا يصبح الأمر عرضة للطعن أمام القضاء، حيث يتطلب تعديلًا دستوريًا وتشريعيًا، موضحا أن الانتخابات ستجري تحت إشراف قضائي كامل، وهو ما يبعث بمزيد من الطمأنينة تجاه سلامة العملية الانتخابية في جميع مراحلها.

الهضيبي يدعو المؤسسات الإعلامية والصحفية بالالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية للإنتخابات

ودعا الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ، المؤسسات الإعلامية والصحفية بالالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية من خلال التزام الحياد والموضوعية والوقوف على مسافة واحدة من المرشحين وفقا لما نصتعليها ضوابط الدعاية الانتخابية التي نظمها القانون وقرارات الهيئة بهذا الشأن، وأن تكفل فرصا متساوية لجميع المرشحين لتقديم وعرض برامجهم ورؤاهم ومقترحاتهم أمام الشعب المصري، حتى يتوافر للمواطن فرصة لفهم برامج المرشحين.

وطالب "الهضيبي"، بإطلاق حملة توعية للمواطنين للتفاعل البناء والحرص على المشاركة الإيجابية والفاعلة في العملية الانتخابية ، وإعمال حقهم الدستورية عبر المشاركة في عملية الاقتراع، حتى يكون اختيار رئيسهم وفقا لإرادتهم الحرة عبر أكبر قدر من المشاركة، محذرا من محاولات التشكيك المتعمدة في نزاهة العملية الانتخابية قبل أن تبدأ وقبل الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات، مشيرا إلى أن الهيئة أكدت أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يحاول التشكيك في نزاهة الانتخابات أو الإساءة إلى الهيئة والخروج عن الأطر والضوابط المنظمة.