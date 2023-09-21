محافظ الجيزة يفتتح 3 معارض أهلًا مدارس بالعمرانية وإمبابة والبدرشين

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة 3 معارض "أهلًا مدارس" بأحياء العمرانية وإمبابة ومركز البدرشين لتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية والمواد الغذائية بتخفيضات تصل إلى ٣٠ %.

وأكد محافظ الجيزة على حرص المحافظة التوسع في إقامة المعارض السلعية بالتعاون مع الجهات المعنية يأتي في إطار دورها الهام لرفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية مع بداية العام الدراسي ومحاربة الغلاء مشيرا إلى أن المعارض مستمرة حتى بداية العام الدراسي الجديد لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين لافتاً إلى أنه تم افتتاح معرض فيصل منذ ايام على مساحة 2000م وجارى التوسع فى إنشاء المعارض لتغطية كافة قطاعات المحافظة.

واضاف محافظ الجيزة أن المعارض تضم كافة احتياجات الطلاب من مستلزمات مدرسية، وملابس، وشنط، وأحذية بالإضافة إلى السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 30% إلى 50%على كافة المعروضات.

شملت افتتاحات محافظ الجيزة عدد ٣ معارض بنهاية شارع مشتشفى الصدر بالقرب من قسم العمرانية ، وبشارع المطار بحي امبابه ، وبشارع عمرو بن العاص بجوار بنك مصر بمركز ومدينة البدرشين.

توفير المستلزمات والاحتياجات المدرسية بأسعار مخفضة



وأشار المحافظ إلى وجود تنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية لإقامة هذه المعارض بأحياء ومراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير المستلزمات والاحتياجات المدرسية بأسعار مخفضة بالتعاون مع كبرى الشركات والمكتبات.



ووجه راشد خلال تفقده للمعارض مديرية التموين والتجارة بمتابعة وتشديد الرقابة على العارضين وتسكين مفتش تموينى لمتابعة سير عمل المعارض والتأكد من جودة المنتجات المعروضة وإنخفاض أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق.

رافق المحافظ السيد أبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام والاستاذ محمد نور السكرتير العام المساعد والأستاذ اسامه الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة و وعدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء احياء العمرانية والطالبية وامبابة ورئيس مركز ومدينة البدرشين ورئيس هيئة النظافة والتجميل ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي .