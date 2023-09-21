دعمًا لـ«الأمن الغذائي» للمصريين.. «إيفا فارما» تفتتح خط إنتاج جديد لـ«إضافات الأعلاف»

افتتحت شركة إيفا فارما، خط إنتاج إضافات الأعلاف الجديد، والتي من شأنها أن تؤدي لدعم الثروة الحيوانية والداجنة، وتزيد من إنتاجية المزارع والمُربي المصري. وأعلنت «إيفا فارما»، عن إبرامها اتفاق شراكة استراتيجي مع مجموعة ناجي عوض، كموزع مُعتمد لمنتجات إضافات الأعلاف. وقال الدكتور مصطفى بسطامي، عميد كلية الطب البيطري جامعة القاهرة سابقًا، وأستاذ أمراض الدواجن، إن خط الإنتاج الجديد داعم رئيسي للمزارع والمُربي المصري، وسيؤدي لزيادة ربحيتهم، وتقليص الخسائر الاقتصادية الناتجة عن إصابة الدواجن بأمراض مثل «الكوكسديا»، وأمراض أخرى تُصيب الدواجن. وأضاف عميد كلية الطب البيطري جامعة القاهرة سابقًا، في تصريحات على هامش مشاركته في افتتاح خط إنتاج إضافات الأعلاف الجديد، أن جهود توطين الصناعات والمستحضرات البيطرية ذات القيمة المُضافة العالية التي تعمل عليها شركة «إيفا فارما» في الفترة الأخيرة، تُسهم بشكل مباشر في زيادة الثروة الحيوانية والداجنة، وتحسين صحة الحيوان، بما يدعم الأمن الغذائي للمصريين، ويقلل تكلفة الإنتاج، ويزيد من جودة المنتج الحيواني المتوافر في السوق المحلية. وأعرب الدكتور ناصر خضر، أستاذ التغذية والتغذية الإكلينيكية، عن سعادته باستثمار قطاع خاص وطني جاد في إنشاء مصنع لإضافات الأعلاف، موضحًا أن «الإضافات» هي أحد المكونات الأساسية لما يُعرف بـ«التركيبة العلفية»، والتي تتكون من الذرة والصويا، والمعادن والفيتامينات، ثم توضح إضافات غذائية، ليتم التصنيع، وتسهم في تغذيته بشكل صحي وآمن، وتحافظ على صحته. وأضاف الدكتور ناصر خضر، في تصريحات صحفية له على هامش مشاركته في افتتاح خط الإنتاج الجديد، أن إضافات الأعلاف تُسهم في تحسين الهضم، والامتصاص في المعدة، وتسهم في رفع المناعة وحماية جسم الطائر من الأمراض، وتُحسن من مواصفات وصفات الذبيحة المقدمة للمواطن، فضلاً عن تحسين «الطعم»، وتوفير طيور ذات دهون قليلة، وبيض ذو كوليسترول قليل. وأوضح أن له أعمال في مختلف دول الشرق الأوسط، وأنه يرى ألا يوجد فارق بين المنتج المصري ذو الجودة العالية، والشركات الأجنبية، وأنه يثق في قدرة إيفا فارما في توفير إضافات أعلاف ومستحضرات بأعلى درجات الجودة، بما يعني توافر دائم للمنتج، والجودة العالية، والسعر المناسب للمزارع. وأشار إلى أن شركة إيفا فارما تهتم للغاية بمجال مكافحة العدوى، وتطبيق ممارسات التصنيع الجيد العالمية، وتطبيق أعلى معايير الجودة عبر استقدام أفضل المواد الخام، متوقعًا نجاح كبير لمنتجات شركة إيفا فارما في مجال صحة الحيوان، مثلما حققت نجاحًا كبيرًا عبر السنوات الماضية في مجال الصحة البشرية. وتوقع أن يصل منتجات مصنع إضافات الأعلاف إلى عددًا من الدول العربية والإفريقية، بفضل الجودة والسعر المناسب، مشيدًا بالعمل بشكل علمي على إنشاء المصنع، وتوفير منتجاته بجودة عالية. واعتبر أن الأدوية والمجالات التي تعمل شركة إيفا فارما عليها في مجال صحة الحيوان، هي قطاعات استراتيجية بالنسبة للمزارع والمُربي المصري، وأنها ستحقق نجاحًا كبيرًا في الفترة المقبلة. من جهته، أكد الدكتور أحمد واكد، مدير عام ايفا فارما لصحة الحيوان، استمرار الشركة في تلبية احتياجات المزارع والمُربي المصري، من كافة احتياجاته بشكل علمي مخطط ومدروس، قائم على دراسة احتياجات السوق المحلية، وتوفير أحدث الحلول بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية. وأضاف مدير عام ايفا فارما لصحة الحيوان، في تصريحات على هامش افتتاح «خط الإنتاج»، أن خط إنتاج إضافات الأعلاف، يأتي استمرارًا للعديد من الأدوية مثل المضادات الحيوية، ومضادات الطفيليات، ومضادات الالتهابات التي طرحتها «إيفا» في مجال صحة الحيوان مؤخرًا، والتي تخدم الأطباء البيطريين، وتساعدهم على توافر مجموعة من الحلول لصالح زيادة الإنتاجية، والحفاظ على صحة الحيوان، مما يؤثر بالايجاب على الوضع الاقتصادي لشركات الانتاج الداجني و الحيواني وأوضح أن شركة إيفا فارما، تنطلق في مجال صحة الحيوان بثبات، وفق دراسات جدوى علمية مُعدة من قبل، وأنها تحقق نجاحًا كبيرًا في هذا المجال، مثلما حققت الشركة نجاحات كبيرة في مجال الصحة البشرية.