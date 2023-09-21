الحقوقيات المصريات تشارك في مؤتمر الحوار الإقليمي لرسم مسارات المشاركة السياسية للمرأة

شاركت جمعية الحقوقيات المصريات في مؤتمر الحوار الإقليمي لوضع خارطة طريق لدعم سبل المشاركة السياسية للمرأة في الفترة المقبلة، والذي نظمته منظمة المرأة العربية والبرنامج الإقليمي للأمم المتحدة UNDP ، وهيئة التعاون الإنمائي GIZ .

وأوضحت رابحة فتحي المحامية بالنقض ورئيس جمعية الحقوقيات المصريات، إنه على مدار ثلاثة أيام وفي الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر 2023، تم عقد مؤتمر الحوار الإقليمي لوضع خارطة طريق لدعم سبل المشاركة السياسية للمرأة في الفترة المقبلة، بمشاركة الجمعية وبالتعاون مع البرلمانية المصرية سناء السعيد؛ وذلك بطرح ثلاث مبادرات إقليمية ووطنية الهدف منها العمل على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في الفترة المقبلة، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والاقليميين .

وذكرت أن المبادرة الوطنية تناولت تشكيل تكتل برلماني من البرلمنيات المصريات لمتابعة وتحليل النظم التشريعية المرتبطة بتمكين المرأة على المستوى السياسي والإجتماعي والإقتصادي، خلال الفترة المقبلة.

وأكدت فتحي أن جمعية الحقوقيات المصريات تعمل من خلال مدرسة الكادر السياسي على دعم هذه المبادرة، ولفتت إلى أن المبادرتين على المستوى الإقليمي، قد تناولتا العمل على اقتراح إصدار اتفاقية اقليمية عربيه تعزز فرص تمكين المرأة على المستوي السياسي، والعمل على إطلاق برنامج تدريبي إقليمي يعمل على بناء قدرات الشركاء الإقليميين والوطنيين في مجال المشاركة المدنية والسياسية للمرأة خلال الفترة المقبلة.

ونوهت إلى أن الجمعية وممثلها أبدت التفاعل والمشاركة الفاعلة في جميع المبادرات التى تم طرحها من الدول المشاركة في الملتقي.

يشار إلى أن ممثل جمعية الحقوقيات المصريات أحمد تمام الخبير الحقوقي، عرض خلال الفعاليات تجربة مشروع مدرسة الكادر السياسي الذي تنفذه الجمعية، والذي يهدف إلى لتعزيز قدرات القيادات النسائية بالمجتمع المصري للمشاركة في الحياة السياسية، والمدنية (البرلمان، والنقابات، والمحليات).

يأتي عقد المؤتمر ضمن الفعاليات الختامية للملتقى الإقليمي لمنظمة المرأة العربية، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP وهيئة التعاون الانمائي الألمانية GIZ .