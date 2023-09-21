محافظ سوهاج يشهد ختام اجتماعات اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ختام اجتماعات اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية، للوقوف على نتائج تقييم اللجنة للمشروعات المتقدمة للمسابقة في دورتها الثانية، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي وزارة التخطيط، ووزارة الاتصالات، ووزارة البيئة، ومحافظة سوهاج.





وأعلن المحافظ خلال الاجتماع عن فوز 13 مشروعا من إجمالي 28 مشروعا مقدمة في جميع فئات المسابقة، حيث فاز عدد 2 مشروع بفئة المشروعات كبيرة الحجم، وعدد 2 مشروع بفئة المشروعات متوسطة الحجم، وعدد 3 مشروعات بفئة الشركات الناشئة.





كما فازعدد 2 مشروع بفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية، وعدد 2 مشروع بفئة المشروعات المتعلقة بالمرأة "، وأشار المحافظ إلى إرسال المشروعات الفائزة إلى اللجنة العليا للمبادرة الخضراء الذكية بالقاهرة للتقييم النهائى وإعلان الفائزين، متمنيا التوفيق لجميع المشروعات .





وفي سياق متصل عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، اجتماعا موسعا مع لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، وذلك للوقوف على أداء منظومة تقنين الأراضي، بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومسئولي التقنين بالوحدات المحلية، وممثلي الجهات المعنية من " وحدة تقنين الأراضي، ووحدة المتغيرات المكانية، وإدارة الأملاك، والتخطيط العمراني، ووحدة الجيومكانية، والسيد عبد العليم التهامي رئيس اللجنة، والدكتور محمد السيد نائب رئيس اللجنة وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة، .

ناقش الاجتماع سرعة دفع دورة التقنين ومعدلات الأداء ونسب التنفيذ، وإعداد قاعدة بيانات مدققة، بالإضافة إلى إعداد خريطة موضح عليها " الحدود الإدارية للمحافظة، والأراضي ملكية المحافظة، و الأراضي المتعدى عليها حتى الآن، والأراضي التي تم تقنينها حتى الآن، والأراضي المستردة خلال مواجهات الإزالة السابقة محددة بالإحداثيات والمساحة .

واستعرض نائب المحافظ خلال الاجتماع ما انتهت إليه اللجنة من أعمال خلال الفترة الماضية، حيث تم التعاقد على 6570 عقد تقنين، وبلغت المتحصلات المالية 933 مليون جنيه، وجاري العمل على الانتهاء من 2026 عقدا جديدا خلال الفترة القادمة، موجها بتسهيل الإجراءات على المواطنين، وسرعة العمل للانتهاء من كافة العقود، مؤكدا على تنفيذ برنامج تدريبي للعاملين بوحدة التقنين على رفع الإحداثيات والتدقيق والخرائط .

وأكد السكرتير المساعد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتضافر جهود كافة الجهات المعنية، لدفع معدلات الأداء ورفع نسب التنفيذ، وفحص جميع الطلبات المقدمة، للانتهاء من جميع العقود في أسرع وقت ممكن .

كما تناول الاجتماع موقف التقنين بالوحدات المحلية، وتجميع خريطة الأساس وتنسيقها وإخراجها بالشكل النهائي، وعرض بيان بالموجة 21 الخاصة بإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، كما تم مناقشة أوجه استغلال تلك الأراضي بنطاق الوحدات المحلية، وتم استعراض البيان الشهري المرسل للوزارات والجهات المعنية بما تم من إزالات بالوحدات المحلية، وتسليم بيان للحدود الإدارية للمحافظة، وخريطة استخدامات الأراضي طبقا للقرار الجمهوري رقم 62 سنة 2017، ودعم وحدة التقنين في تدقيق البيانات .