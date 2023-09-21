ﻣﺒﻴﻌﺎت «القمزى – مصر» ﺗﺘﺨﻄﻰ اﻟـ 8 ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ ﺧﻼل ﻋﺎم.. وﺗﺨﻄﻂ ﻟﺘﻮﺳﻌﺎت ﻣﺼﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة

ترى شركة القمزى – مصر للاستثمار والتطوير العقارى ALQAMZI Developments» أن الحفاظ على ثقة العملاء والاستحواذ على الطلبات يظل أهم الأهداف التى تسعى إليها الشركات العقارية، والتى تعد «صعبة»، خاصة مع التحديات التى تشهدها السوق.

وقالت الشركة فى بيان صحفى إنه على الرغم من تزامن إطلاق الخطة التوسعية لشركة «القمزى – مصر للاستثمار والتطوير العقارى ALQAMZI Developments» مع تحديات كبرى، مثل جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية الصعبة على مستوى العالم، فإنها تمكنت من إطلاق مشروعات كبرى حازت تفضيل العملاء وثقتهم، خاصة بعد معدلات التنفيذ المميزة.

وأفادت شركة «القمزى – مصر» بتحقيقها خلال الموسم الصيفى مبيعات مميزة بالساحل الشمالى، وذلك على الرغم من زيادة عدد المشروعات المطروحة والمنافسة الشرسة بين الشركات، مرجعة هذا التفوق إلى مصداقية شركة «القمزى – مصر» وسابقة أعمالها القوية وتميز مشروعها من حيث الموقع والمساحة والخدمات، رجحت كفتها بصورة كبيرة فى سباق الموسم الصيفى.

وفى إطار حرصها على المشاركة فى الفعاليات الكبرى والتواصل الدائم مع عملائها، تشارك شركة «القمزى – مصر للاستثمار والتطوير العقارى ALQAMZI Developments» «فى معرض «سيتى سكيب مصر 2023».

وقال ياسر زيدان – رئيس مجلس إدارة شركة «القمزى – مصر» –إن الشركة تحرص على الوجود فى معرض «سيتى سكيب» فى إطار إيمانها بدور المعارض العقارية الكبرى فى تحقيق أهداف مهمة، من بينها التواصل المباشر مع العملاء الذى يضمن التعرف على احتياجاتهم ومراعاتها فى المراحل المقبلة من المشروعات، وأيضاً التعرف على تطورات واحتياجات السوق العقارية، وهو ما يضمن إنتاج مشروعات تواكب تلك التطورات وتحقق القيمة المضافة للسوق.

وتنفذ شركة «القمزى – مصر» مشروع Seazen بالساحل الشمالى، وكذلك مشروع «إيست شاير» بالتجمع الخامس.

ومجموعة «القمزي» واحدة من الكيانات الإماراتية الكبرى التى تأسست عام 1997 وتخصصت فى قطاع المقاولات، ونفذت العديد من المشروعات بكل أنحاء الإمارات، واتخذت خطوة التوسع فى الخارج فى عام 2010، واختارت السوق المصرية، وقامت بتأسيس شركة «القمزى – مصر» بالشراكة بين رجل الأعمال الإماراتى عبدالله القمزى ورجل الأعمال المصرى ياسر زيدان، وأعلنت الشركة عن خطط توسعية كبرى بالسوق المصرية فى 2021.

وكشف ياسر زيدان عن تحقيق شركة «القمزى – مصر» بمشروع Seazen مبيعات تخطت 8 مليارات جنيه فى عام، وهى تمثل 30% من إجمالى مبيعات المشروع ويأتى ذلك نتيجة تميز الموقع والمعدلات التنفيذية الكبرى.

وقال ياسر زيدان إن الشركة حرصت على انتقاء مواقع مشروعاتها بعناية شديدة، حيث تؤمن بأن الموقع الإستراتيجى أحد أهم العوامل التى تقود نحو تحقيق قيمة مضافة وتساهم فى تلبية احتياجات العملاء، كما تحرص الشركة على التعاقد مع كبرى الشركات المتخصصة لتنفيذ تصميمات عصرية ومراعاة أحدث الأساليب الإنشائية ومعايير الاستدامة.

وشدد على أن الشركة بمجرد الحصول على القرارات الوزارية والتراخيص الخاصة بالمشروعات تبدأ الخطوات التنفيذية مباشرة فى إطار حرصها على الجدية وإنهاء المشروعات فى التوقيتات المحددة، كما يتم الحرص على تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة.

وأشار إلى أن شركة «القمزى – مصر» استحوذت على اهتمام العملاء خلال الموسم الصيفى بمشروعها Seazen، نظرًا للموقع المميز بمنطقة الضبعة وتنوع نماذج الوحدات بالمشروعات لتلبى احتياجات الشرائح المستهدفة من العملاء.

وأضاف أن الشركة تقوم بتسليم الوحدات كاملة التشطيب، وستتم إتاحة نماذج ترضى أذواق العملاء.

ويقع مشروع Seazen على مساحة 204 أفدنة بالساحل الشمالى بالكيلو 170 بمنطقة الضبعة، وتبلغ استثمارات المشروع 14 مليار جنيه.

ويضم مشروع SeaZen 2200 وحدة سكنية، وتتنوع الشاليهات والفيلات من حيث المساحة، التى تتكون من غرفتين وثلاث غرف وأربع غرف كاملة التشطيب ومزودة بأثاث المطبخ وأجهزة التكييف.

وتم الحرص على تصميم الوحدات بارتفاعات عن سطح البحر متدرجة تصل إلى أكثر من 47 مترًا، بما يتيح رؤية الوحدات للشاطئ، وتمثل المساحات الخضراء أكثر من 85٪ من المشروع، ويضم 3 Club houses تناسب مختلف الأعمار والاحتياجات فى المشروع، وثلاثة حمامات سباحة بمياه ساخنة، وصالة للألعاب الرياضية (جيم)، بالإضافة إلى حمام سباحة بالأمواج الصناعية هو الأول من نوعه بالساحل الشمالى، يصل ارتفاع الموجة فيه إلى 3 أمتار.

وأوضح ياسر زيدان أنه من المقرر الانتهاء من المشروع خلال 5 سنوات.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «القمزى – مصر» أن الشركة تستهدف التوسع فى السوق المصرية، وتدرس العديد من الفرص الاستثمارية، وسيتم الإعلان عن مشروعات جديدة قريبًا.