مسجد أبو بكر الصديق بأبو زعبل يطلق ندوة “رحمة النبي بالأطفال”

أطلقت إدارة مسجد أبو بكر الصديق بمدينة أبو زعبل التابعة لإدارة الأوقاف بالخانكة التابعة لمديرية أوقاف القليوبية ندوة بعنوان “رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال”

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وصفوت فاروق ابوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية.

شارك في الندوة، الشيخ محمد كمال عاشور فرح كبير ائمة اوقاف الخانكة، الشيخ محمد صلاح الدين خروب امام وخطيب مسجد ابوبكر الصديق، الشيخ عامر عبدالعليم امام وخطيب مسجد السلطان الاشرف.

وجه النائب خالد طنطاوي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب تسابق الأئمة الجدد دفعة (الشيخ/ محمد متولي الشعراوي) عندما فاجأوا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة بطلب خمسة وثلاثين إمامًا من الأئمة الجدد العمل بمحافظة شمال سيناء خدمة للدين والوطن، وذلك خلال لقائه مع دفعة الشيخ/ محمد متولي الشعراوي.

ووجه "طنطاوي" في بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للعالم الكبير والمستنير الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بموافقته الفورية على طلبهم وشكرهم عليه متمنيًا لهم كل التوفيق، كما وجه النائب خالد طنطاوي التحية والتقدير لهؤلاء الأئمة على وطنيتهم وحبهم لأرض سيناء الطاهرة والمقدسة وهم :

أسماء الأئمة

1. أحمد السيد محمد أحمد فتح الباب - الشرقية

2. مصطفى محمود عبد الرحيم حسانين - الشرقية

3. أحمد يوسف محمد عبدالمطلب - شمال سيناء

4. محمد محمود عبدالله مصطفى - الشرقية

5. أحمد رضا السيد السيد - الشرقية

6. إسلام رجب ربيع عبدالحميد - القاهرة

7. عبدالله جمال رجب جمعة - الفيوم

8. محمد عبدالعظيم محمد عبدالعظيم سعيد - الشرقية

9. محمود صالح عطا إبراهيم - القليوبية

10. محمد محمود عبدالله عبدالحميد - المنوفية

11. عوض هلال عوض هلال الحصري - المنوفية

12. أحمد محمد أحمد محمد - قنا

13. محمد جابر صالح سيد - بني سويف

14. إسلام عبدالسلام محمد مصطفى - الشرقية

15. أحمد عبدالعزيز سليمان أحمد - الشرقية

16. محمد ثروت سلامه أبو حامد - بني سويف

17. أحمد السيد حسن سليمان - الشرقية

18. أحمد عبدالصبور أحمد عبدالغفار - سوهاج

19. محمد على تمساح عطا - قنا

20. أحمد فهمى بكر محمد - الشرقية

21. محمد إبراهيم عبدالرحيم محمد - قنا

22. محمد حمادة أحمد إبراهيم - الشرقية

23. خالد محمود عبدالحميد منجود - القاهرة

24. عمرو عيد محمد حسين عبدالمجيد - البحيرة

25. محمد عبدالحليم محمد عبدالوهاب - الشرقية

26. محمد أحمد عبدالكريم أحمد إسماعيل - الشرقية

27. محمد أشرف محمود أبو الفتح - القليوبية

28. عبدالله فوزى صادق خلف - سوهاج

29. حمدي مشحوت رجب فضة - المنوفية

30. حسام أشرف محمد محمد - المنوفية

31. محمود السيد محمود على - الأقصر

32. محمود صلاح أحمد سليمان - قنا

33. أحمد أبو العزايم قرني جودة - بني سويف

34. مصطفى محمد حافظ عبدالغفار - الدقهلية

35. إسلام محمد أحمد محمد على - الشرقية

