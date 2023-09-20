التفاصيل الكاملة لتعاون "جلوبال أوتو" و"إنفنيتي" لشحن سيارات BMW i

وقَّعت مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، الوكيل الرسمي لمجموعة BMW في مصر، اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة "إنفنيتي" المتخصّصة في تقديم حلول الطاقة المتجددة والرائدة لقطاع شحن السيارات الكهربائية في السوق المحلي. ويَهدف ذلك التحالف إلى استفادة عملاء BMW في مصر مِن الخدمات العديدة التي توفّرها شركة "إنفنيتي" في قطاع التنقّل الكهربائي وتلك الشبكة واسعة الانتشار التي تمتلكها لشحن السيارات الكهربائية في البلاد، مما يعزِّز مِن التزام مجموعة جلوبال أوتو نحو الاستدامة والتركيز بشكل أساسي على الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

اختارت جلوبال أوتو التعاون الحصري مع شركة "إنفنيتي" لما تتمتع به الأخيرة مِن سمعة محلِّية وإقليمية راسخة، بفضل ما تمتلكه مِن أكبر شبكة لشحن السيارات الكهربائية في مصر؛ تضم أكثر مِن ١٥٠ محطة للشحن بها أكثر مِن ٥٠٠ نقطة شحن موزَّعين بعناية في جميع أنحاء البلاد. ومع هذه الشبكة المتكاملة واسعة الانتشار لشحن السيارات الكهربائية، سيستفيد عملاء سيارات BMW i الكهربائية دومًا من خيارات شحن يُعتمد عليها أينما كانوا.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيحصل عملاء مجموعة جلوبال أوتو للسيارات عند شراء أيٍّ مِن سيارات عائلة BMW i الكهربائية الجديدة على بطاقة شحن حصرية مصمَّمة خصيصًا لهم تقوم على نظام النقاط؛ حيث توفِّر كل بطاقة ٨٠٠.٠٠٠ نقطة صالحة لمدة ١٨ شهرًا، مما يُتيح لملاك سيارات BMW i الكهربائية سهولة الوصول إلى جميع محطات الشحن البطيءAC أو السريع DC الخاصة بشركة إنفنيتي والموزّعة في محافظات مصر المختلفة، كما يَضمن لهم تجربة شحن مريحة وسلسة تُعزِّز مِن استمتاعهم بتلك السيارات المتطوّرة صديقة البيئة.

وفي محاولة لتيسير خدمات الشحن المنزلي لعملاء BMW i الكهربائية ، وفَّرت الشركة الرائدة في قطاع الشحن الكهربائي في مصر إمكانية تركيب صندوق الشحن الحائطي مِن BMW في منازل العملاء مجانًا ومِن دون أي تكلفة إضافية يتحملونها، لتعزيز راحة البال للعملاء مِن خلال الشحن المنزلي المريح.

ومن جانبه، علَّق محمد قنديل، الرئيسُ التنفيذي لمجموعة جلوبال أوتو للسيارت، على هذه المناسبة بقوله: "يُسعد جلوبال أوتو أن تُعلن عن شراكتها الاستراتيجية مع شركة إنفنيتي، وهي الشركة الجديرة بالثقة التي تشاركنا التزامنا بتبنِّي حلول النقل المستدامة صديقة البيئة. ومع تقديم جميع موديلات عائلة BMW i الكهربائية حاليًّا في مصر، بما في ذلك موديلات iX1 وi4 وi7 وiX وقريباً i5،نكون بذلك قد وفَّرنا أفضل تجربة تنقُّل كهربائي ممكنة لعملائنا الأوفياء، ومِن ثَمَّ زيادة اعتمادهم على سياراتهم الكهربائية وإستمتاعهم بها."

وأضاف "قنديل" بقوله: "لن يُسهِم هذا التعاون في تسهيل عملية الشحن الكهربائي لعملائنا فحسب، وإنما سيسهُم كذلك في مستقبل أكثر استدامة عن أي وقت مضى. وبذلك تكون جلوبال أوتو قد سارت على خُطى مجموعة BMW عالميًّا من خلال تعزيز الاستدامة وحلول التنقُّل الكهربائي، لتضمن توفير تجربة امتلاك غير مسبوقة لعملاء سيارات BMW i الكهربائية في البلاد. وأريد أيضًا أن أُنًوِّهَ إلى أن مجموعة جلوبال أوتو تسعي لتقديم كل سيارة كهربائية مِن سيارات BMW i الكهربائية يُجرى إطلاقُها عالميًّا، بغضِّ الطرف عن توافرها حاليًّا أو في المستقبل."

تعليقاَ على هذه الاتفاقية الهامة، صرح شمس عبد الغفار، العضو المنتدب لقطاع السيارات الكهربائية في إنفنيتي، قائلاً: "نحن مسرورون بالتعاون مع مجموعة جلوبال أوتو للسيارات لتقديم تجربة شحن السيارات الكهربائية الفريدة لعملائهم من مالكي سيارات BMW i الكهربائية ويمثل هذا التعاون نقطة تحول كبيرة في رحلتنا لتعزيز حلول التنقل المستدامةً في مصر. في إنفنيتي، نؤمن بأن المستقبل هو للسيارات الكهربائية، ونحن ملتزمون بجعل امتلاك السيارات الكهربائية أكثر راحة وجدوى قدر الإمكان."

جدير بالذكر أن إنفنيتي معروفة بتفانيها في تقديم حلول الطاقة المتجددة وتطوير بنية تحتية لشحن السيارات الكهربائية، مما يجعلها الشريك المثالي لتحسين تجربة امتلاك السيارات الكهربائية لعملاءBMW في مصر.