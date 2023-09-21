نصائح الصحة الخليجية للتوعية من الاحتراق الوظيفي

الاحتراق الوظيفي.. بحث عنه الملايين بالسعودية، عقب نشر مجلس الصحة الخليجي عدد من النصائح لتجنب الاحتراق الوظيفي والحفاظ على صحة الموظف، مما جعله يتصدر مؤشرات موقع جوجل بالمملكة العربية السعودية.

وأصدر المجلس دليلًا توعويًا يحذر من خلاله الموظفين والعاملين من الاحتراق الوظيفي، أوضح خلاله تعريفه ومراحله وطرق علاجه.

وأشار المجلس إلى أن الاحتراق الوظيفي هو حالة من الإرهاق وفقدان الحماس والاهتمام بالعمل، ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية والعاملين وادائهم.

أعراض الاحتراق الوظيفي

ونشر المجلس علامات توضح الاحتراق الوظيفي وهي:

- الإرهاق الشديد.

- فقدان الاهتمام.

الانعزال الاجتماعي

التحسر والتذمر

انخفاض الأداء.

طريقة التعامل مع الاحتراق الوظيفي

البحث عن دعم من المدير أو مشرف الوظيفة، وهذا يساعد في تخفيف الضغط أو التوجيه نحو حلول مناسبة.

يجب تنظيم الوقت بشكل فعال، وتحديد الأولويات وتجنب التفرغ الزائد، وإذا كنت تشعر بأنك مكتظ بالمهام، فاعتبر تفويض بعض المهام إلى زملائك إذا كان ذلك ممكنًا.

الاهتمام بالصحة البدنية والنفسية، حيث لابد من الحرص على ممارسة الرياضة بانتظام والمحافظة على نظام غذائي صحي، وم الأمور الجيدة التفكير في الانضمام لجلسات استشارية نفسية للتحدث عن مشاكلك والبحث عن استراتيجيات للتعامل معها.

تخصيص وقت للقيام بأنشطة وهوايات تستمتع بها خارج مجال العمل، وهذا يساعد في الاسترخاء واستعادة الطاقة.

تغيير مسار وظيفي أو البحث عن وظيفة جديدة تناسب اهتماماتك ومهاراتك بشكل أفضل.

وجاء ذلك ضمن جهود المجلس لدعم الصحة النفسية في بيئة العمل.