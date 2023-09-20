إزالة فورية لحالة تعد بقرية الأشراف فى قنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية الأشراف فى محافظة قنا، برئاسة أحمد البتيتى، من تنفيذ إزالة فورية لحالة بناء بدون ترخيص على أرض أملاك خاصة بمساحة ١٠٠ متر عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية الأشراف الشرقية .

وأكد اللواء طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة ومنع انتشار العشوائيات .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.