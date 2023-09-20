مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا، يبحث ريال مدريد الإسباني عن تحقيق ضربة بداية قوية، عندما يلتقي نظيره وضيفه أونيون برلين الألماني، علي ستاد سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الملكي، المقرر لها اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 في الجولة الأولى من عمر منافسات المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج".

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، لمواجهة نظيره يونيو برلين الألماني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويتواجد نادي ريال مدريد الإسباني، في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا، بجوار كلًا من سبورتينج براجا البرتغالي، ويونيون برلين الألماني ونابولي الإيطالي.

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن حكم مباراة ريال مدريد ويونيون برلين، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأبطال، يوم الأربعاء.

وسيدير الحكم النرويجي ​​إسبن إيسكاس المباراة بين ريال مدريد يونيون برلين، في اللقاء الذي سيقام على ملعب سانتياجو برنابيو.

وستكون هذه المباراة هي أول مباراة يديرها الحكم لفريق ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ويتواجد ريال مدريد ضمن المجموعة الثالثة رفقة نابولي وبراغا ويونيون برلين.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة ريال مدريد ويونيون برلين عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

تقام مباراة ريال مدريد ويونيون برلين الألماني، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ملعب مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

تلعب مباراة ريال مدريد ويونيون برلين الألماني، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الأولة من دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

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