بث مباشر الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا.. يلا شوت

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا.. يلا شوت، ريال مدريد.. يستهل نادي الملكي مشواره في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بمواجهة قوية أمام يونيون برلين الألماني، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، مساء اليوم الأربعاء.

والفوز يمنح المارينجي، بطل النسخة الأخيرة لكأس العالم للأندية، دفعة معنوية ستؤثر بالإيجاب علي مشوار الكتيبة الإسبانية، التي يقودها الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بالمجموعة التي تضم بجانب الريال وأونيون فريقي نابولي الإيطالي وبراجا البرتغالي.

ويقع الريال ضمن المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024، حيث تضم إلى جانب ريال مدريد ويونيون برلين فريقي نابولي الإيطالي وبراجا البرتغالي.

ويدخل ريال مدريد اللقاء منتشيا بالفوز الأخير على ريال سوسيداد في الدوري الاسباني 2-1، والتربع على عرش صدارة الليجا بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة.

ويريد ريال مدريد استعادة اللقب الغائب عن خزانته العام الماضي بعد أن ودع البطولة في الدور نصف النهائي أمام العملاق مانشستر سيتي بعد تلقي هزيمة ساحقة بأربعة أهداف دون رد والتعادل في المباراة الأولى 1-1.

وتأمل جماهير ريال مدريد في أن تكون ضربة البداية قوية ضد فريق يونيون برلين اليوم؛ وذلك من أجل استعادة البطولة المفضلة لمشجعي الريال، وهي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد خسارتها في الموسم الماضي لصالح فريق مانشستر سيتي، لذا يحتمل أن تكون مباراة ريال مدريد ويونيون برلين اليوم حماسية وممتعة من الدرجة الأولى، لكل عشاق الساحرة المستديرة.

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ترتيب ريال مدريد في دوري الأبطال: مر نادي ريال مدريد بسلسلة هائلة من النجاحات المتميزة في الدوري الإسباني، حيث تمكن من الفوز في 5 لقاءات، واستطاع أن يحصد 15 نقطة بالعلامات الكاملة، واتجه إلى الصدارة في جدول ترتيب الليجا بفارق نقطتين عن نادي برشلونة؛ لذلك من المرتقب أن يدفع كارلو بالقوام الأساس والقوة الضاربة لحماية الفريق من رياح المفاجآت التي عصفت بالكثير من الفرق العريقة في مواجهاتها ضد أندية ضعيفة وليست على الخريطة الكروية الأوروبية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ويونيون برلين اليوم في دوري أبطال أوروبا

تعد مجموعة قنوات بين سبورت القطرية هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024، وذلك حسب العقد المبرم بينها وبين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على نقل بث مباشر جميع المباريات حصريًا لجماهيرها داخل الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا، لهذا خصصت قناة beIN Sports HD 2، لإتاحة مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين اليوم، عبر التردد التالي.

تردد قناة beIN Sports HD 2 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

وجاء جدول مباريات ريال مدريد في دور المجموعات بدوري الأبطال كالتالى:

الجولة الأولى: ريال مدريد – يونيون برلين (الأربعاء، 20 سبتمبر، الساعة 7:45 مساءً).

الجولة الثانية: نابولي – ريال مدريد (الثلاثاء، 3 أكتوبر، الساعة 9:00 مساءً).

الجولة الثالثة: سبورتنج براجا – ريال مدريد (الثلاثاء، 24 أكتوبر، الساعة 9:00 مساءً).

الجولة الرابعة: ريال مدريد – سبورتنج براجا (الأربعاء، 8 نوفمبر، الساعة 9:00 مساءً).

الجولة الخامسة: ريال مدريد – نابولي (الأربعاء، 29 نوفمبر، الساعة 9:00 مساءً).

الجولة السادسة: برلين – ريال مدريد (الثلاثاء، 12 ديسمبر، الساعة 9:00 مساءً).