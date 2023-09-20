يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم، يستضيف فريق ريال مدريد الاسباني نظيره يونيون برلين الألماني مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره يونيون برلين الألماني، وذلك في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2023/2024، على أن يستضيف ملعب " سانتياجو برنابيو " معقل الريال، أحداث مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين اليوم في دوري الأبطال.

ويأتي موعد مباراة ريال مدريد ويونيون برلين اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024، لتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت دول المغرب العربي، تونس والجزائر والمغرب.

نادي ريال مدريد هو صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو صاحب التاريخ الكبير في التشامبيونزليج، ودائما ما يكون تواجده حاسما وقويا في البطولات الكبرى.

مجموعة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 تضم كل من نابولي الإيطالي وسبورتنج براجا البرتغالي، بالإضافة إلى يونيون برلين الألماني، وهي بالمناسبة مجموعة ليست سهلة على الإطلاق نظرا لقوة الأندية المتنافسة، في حين يرجح البعض تأهل الملكي ونادي الجنوب الإيطالي إلى الدور المقبل.

يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة ريال مدريد ويونيون برلين عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

بداية استثنائية لنادي ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، خاصة بعد تحقيق 5 انتصارات على التوالي، بداية من الفوز على اتلتيك بلباو بثنائية وعلى ألميريا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى سيلتا فيجو بهدف، وعلى خيتافي وريال سوسيداد بنفس النتيجة (2-1).

موعد مباراة ريال مدريد ويونيون برلين

مباراة ريال مدريد أمام يونيون برلين تعد من مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال، حيث ستُقام المباراة المنتظرة مساء يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023 في تمام الثامنة إلا الربع بتوقيت المملكة العربية السعودية على أراضي ملعب سانتياغو برنابيو؛ لذلك تستطيع كافة الجماهير العالمية مشاهدة المباراة من خلال التوقيت المحلي والعالمي التالي:

الإمارات العربية المتحدة التاسعة إلا الربع مساءً القاهرة 7:45 PM المغرب العربي السادسة إلا الربع مساءً تونس 5:45 PM

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام يونيون برلين

يستعد النادي الملكي للمنافسة من أجل الحصول على لقب هذا الموسم، بعد فشل الحصول عليه العام الماضي وخسارته أمام مانشستر سيتي في المباراة النهائية، حيث سيشارك ريال مدريد في المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا أمام يونيون برلين حيث ستنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت 1 المسؤولة عن بث مباريات البطولة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط (Middle East). كما يمكن مشاهدة المباراة عبر بي إن كونكت عن طريق شبكات الإنترنت.

التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد يونيون برلين

سيعتمد كارلو أنشيلوتي المدير الفني للنادي الملكي في أول مباراة للفريق بدوري الأبطال بالتشكيلة التالية: