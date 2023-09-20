فاطمة عيد وفرقة الشرقية للفنون الشعبية تحييان احتفالية نقابة الفلاحين

أعلنت نقابة الفلاحين، مُشاركة فرقة الشرقية للفنون الشعيبة، والفنانة الكبيرة فاطمة عيد والفنان خالد بيومي نقيب الموسيقيين بالشرقية في احتفالية عيد الفلاح، والتي ستكون بعنوان "الأيد اللي بتزرع وتنتج" وذلك يوم السبت المقبل بمدينة ههيا بمحافظة الشرقية.

وتعد فرقة الشرقية للفنون الشعبية؛ من أهم فرق الفنون الشعبية المصرية، ذات الصيت الدولي، ولها جمهور في أنحاء العالم، لما تقدمه من تجسيد للتراث الأصيل لمحافظة الشرقية، مثل" الحوايا ، الحصان، العروسة، التنورة"، وقد طافت جميع أرجاء العالم وأبهرت معظم الجنسيات الأوربية والآسيوية، والعربية، ونالت العديد من الجوائز المختلفة.

وستشهد فعاليات الإحتفالية، تكريم عدد من الفلاحات والفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة أصحاب الإنتاجية العالية من المحاصيل الإستراتيجية بكافة محافظات مصر.

ومن المقرر حضور الإحتفالية عددًا من التنفيذيين والمسؤولين بوزارتي الزراعة والري ونقيب عام الفلاحين ونقباء الفلاحين بكافة المحافظات،وقيادات ورؤساء النقابات المهنية المعنية بقضايا الفلاحين، والعاملين بالشأن الزراعي، وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في الشأن الزراعي، وأعضاء نقابة الفلاحين بالمحافظات المختلفة.