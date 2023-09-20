لامين يامال يدخل تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا

دخل الشاب لامين يامال جناح برشلونة الشاب، تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما شارك في مباراة رويال أنتويرب البلجيكي أمس الثلاثاء ضمن دور المجموعات.



وأنتصر برشلونة على رويال أنتويرب بخماسية نظيفة يوم أمس في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا.



بات لامين يامال ثاني أصغر لاعب في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا بعمر الـ 16 عاما و68 يوما، بعد الألماني يوسوفا موكوكو لاعب دورتموند.



يعتبر موكوكو مهاجم بوروسيا دورتموند الشاب أصغر لاعب يشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعمر الـ 16 عاما و18 يوما.



فيما يعد لامين يامال أصغر لاعب يشارك مع برشلونة في مسابقة الدوري الإيطالي، وأصغر لاعب يمثل منتخب إسبانيا الأول، وأول من سجل هدفا.



ولم يشارك موكوكو مع دورتموند في مباراته أمس أمام باريس سان جيرمان في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وخسر الفريق الألماني بهدفين نظيفين.

