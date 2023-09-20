عاجل
ضوابط ومحظورات الدعايا للانتخابات الرئاسية جويلي في ميت عقبة: انتخابات الزمالك ولعت وقائمة مرتضى منصور تشعل المنافسة جني الأرباح يكبد البورصة 11.7 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم
الأربعاء 20 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لامين يامال يدخل تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا

لامين يامال
لامين يامال

دخل الشاب لامين يامال جناح برشلونة الشاب، تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما شارك في مباراة رويال أنتويرب البلجيكي أمس الثلاثاء ضمن دور المجموعات.

وأنتصر برشلونة على رويال أنتويرب بخماسية نظيفة يوم أمس في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

بات لامين يامال ثاني أصغر لاعب في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا بعمر الـ 16 عاما و68 يوما، بعد الألماني يوسوفا موكوكو لاعب دورتموند.

يعتبر موكوكو مهاجم بوروسيا دورتموند الشاب أصغر لاعب يشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعمر الـ 16 عاما و18 يوما.

فيما يعد لامين يامال أصغر لاعب يشارك مع برشلونة في مسابقة الدوري الإيطالي، وأصغر لاعب يمثل منتخب إسبانيا الأول، وأول من سجل هدفا.

ولم يشارك موكوكو مع دورتموند في مباراته أمس أمام باريس سان جيرمان في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وخسر الفريق الألماني بهدفين نظيفين.
 

مواد متعلقة

لامين يامال يدخل تاريخ منتخب إسبانيا

قائمة منتخب إسبانيا..استدعاء لامين يامال وعودة أزبليكويتا

رسميًا..استدعاء لامين يامال لمعسكر منتخب إسبانيا

مفاجأة.. لامين يامال يحسم مستقبله بين منتخب المغرب وإسبانيا
الجريدة الورقية