نجوم حفروا أسمائهم بحروف من ذهب عبر التاريخ بالدوري المصري

انطلقت النسخة الخامسة والستون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بمشاركة 18 فريقًا، بعد إعلان رابطة الأندية المصرية المحترفة، جدول مباريات الدور الأول بالدورى المصرى لموسم 2023 - 2024 عقب سحب قرعة المسابقة بالعاصمة الادارية الجديدة.

ومع بداية المسابقة بثوبها الجديد "دوري النيل"، فشهدت 3 مواجهات بواقع 7 أهداف، حيث فاز طلائع الجيش على نظيره البنك الاهلي بثنائية نظيفة، ونجح الوافد الجديد نادي زد في هزيمة الاسماعيلي بهدف دون رد، وحقق الأهلي فوزا عريضا على المصري برباعية في إفتتاحية الدوري.

وترصد لكم بوابة الوفد هدافو الدوري المصري عبر التاريخ منذ انطلاق المسابقة كالتالى:

هدافو الدوري المصري

1 ـ حسن الشاذلي ١٧٣ هدف

2- حسام حسن ١٦٨ هدف

3- السيد الضظوي ١٢٧ هدف

4- مصطفي رياض 122 هدف

5ـ عبدالله السعيد ١٢٢ هدف

6- الخطيب ١٠٩ هدف

7-أحمد الكاس ١٠٧ هدف

8- أبو تريكه ١٠٦ هدف

9- جمال عبد الحميد ١٠١ هدف

ترتيب الدوري المصري