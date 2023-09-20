ثلاث حراس سبقوا بروفيديل في التسجيل بدوري أبطال أوروبا

نجح ايفان بروفيديل حارس مرمى لاتسيو في إنقاذ فريقه من الخسارة أمام اتلتيكو مدريد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا في الجولة الافتتاحية.



استطاع بروفيديل حارس لاتسيو خطف هدف التعادل لصالح فريقه الإيطالي، أمام أتلتيكو مدريد في اللحظات الأخيرة من المباراة ليحصد النسور نقطة ثمينة في بداية مشوارهم الأوروبي.



بات بروفيديل رابع حارس في مسابقة دوري أبطال أوروبا يسجل هدفا في المسابقة بعدما نجح في خطف التعادل لصالح لاتسيو.



ثلاث حراس سبقوا بروفيديل في إحراز الأهداف بدوري الأبطال



سبق بروفيديل من الحارس الذين سجلوا أهدافا في دوري الأبطال، هانس-يورج بوت حارس مرمى فريق بايرن ميونخ سجل ثلاث أهداف مع ثلاث فرق ألمانية مختلفة لكنها كانت جميعها ضد يوفنتوس.

3 أهداف لـ حارس ألماني



وكان من المعروف عنه تسجيله الاهداف عبر ضربات الجزاء، وسجل في مسيرته الكروية 32 هدفا، كان الهدف الأول مع هامبورج في شباك يوفنتوس ذلك في نسخة 2000 من دوري الأبطال.



فيما كان الهدف الثاني لـ بوت أيضا لكنه تلك المرة مع باير ليفركوزن في نسخة 2002 ضد يوفنتوس، بينما كان الهدف الثالث كان في عام 2009 بدوري الأبطال مع بايرن ميونخ ضد يوفنتوس.



وكان بوت أول حارس مرمى يسجل في مسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينضم إليه التركي سنان بولاط حارس مرمى فريق ستاندرليج البلجيكي في 2009.



سنان بولاط ينضم للقائمة



يعتبر التركي سنان بولاط حارس مرمى فريق ستاندرليج البلجيكي ثاني حارس مرمى يسجل في دوري الأبطال، وأول حارس يسجل من لعب مفتوح على عكس بوت الذي يسجل من ضربات جزاء.



جاء الهدف في اللحظات الأخيرة من مباراة ستاندرليج ضد فريق ألكمار الهولندي ذلك في نسخة 2009 من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



أول حارس أفريقي



الحارس الثالث هو النيجيري فينسنت إنياما بعدما نجح في تسجيل ركلة جزاء لصالح فريقه الكيان الصهيوني أمام أولمبيك ليون الفرنسي، ليكون إنياما أول حارس أفريقي يسجل في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

