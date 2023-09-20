ماذا قدم إمام عاشور في ظهوره مع الأهلي أمام المصري بالدوري

قدم إمام عاشور لاعب الوسط الميداني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء مميزًا في المباراة الأولي مع المارد الأحمر أمام المصري البورسعيدي بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2023 ـ 2024.



أرقام وإحصائيات إمام عاشور مع الأهلي في مباراة المصري بالدوري

قام إمام عاشور بصناعة هدفين (2 أسيست)، وسدد على مرمى الخصم 4 تسديدات مؤثره، فيما يعد عاشور من أفضل لاعبي الأهلي طوال المباراة حيث وصلت المراوغات الصحيحة إلى 80 %، والتمريرات الصحيحة بنسبة 33 / 29، وساهم في فوز الفريق الأهلاوي برباعية نظيفة على نظيره المصري البورسعيدي بالدوري.

ونجح مسؤولو التعاقدات بالنادي الأهلي في ضم إمام عاشور لصفوف الفريق الأول، بعقد يمتد لخمس سنوات قادمًا من صفوف ميتيلاند الدنماركي.



وحقق مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ولاعبيه، الفوز على نظيره المصري بنتيجة أربعة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.