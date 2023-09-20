لقاء جماهيري لاستقبال شكاوى المواطنين بمركز المحلة

عقد اليوم اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى جلسة لقاء جماهيري لتلقي شكاوى المواطنين بحضور المهندس محمد السباعى و المهندس محمد صالح نواب رئيس المدينة و مديرى الادارات و مسئولى الوحدات المحلية المعنيين بطلبات المواطنين و قد تم خلال اللقاء تلقي عدد من شكاوى المواطنين منها التضرر من عدم القيام بتكوين اتحاد شاغلين لعمارات الزهراء و التضرر من وجود اشغال طريق عبارة عن سلم بأحد شوارع قرية صفط تراب و التضرر من مصنع نسيج و أحد المطبات على الطريق و مصنع قماش بنطاق قرية ميت الليت هاشم و قد أكد رئيس المدينة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفات الواردة و ذلك لرفع الضرر عن المواطنين

يذكر أن رئيس المدينة قد أعلن عن قيام رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى بتنفيذ لقاء جماهيري أسبوعى لتلقي شكاوى المواطنين يوم الثلاثاء من كل اسبوع في الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات برئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى كما أضاف أن إدارة خدمة المواطنين تقوم باستقبال شكاوى المواطنين و إعدادها لجلسة الثلاثاء من كل أسبوع و ذلك بحضور المسئولين عن قطاع تلك الشكاوى للتواصل فى إنهاء تلك المشكلات.