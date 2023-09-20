الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

لقاء جماهيري لاستقبال شكاوى المواطنين بمركز المحلة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اليوم اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى جلسة لقاء جماهيري لتلقي شكاوى المواطنين بحضور المهندس محمد السباعى و المهندس محمد صالح نواب رئيس المدينة و مديرى الادارات و مسئولى الوحدات المحلية المعنيين بطلبات المواطنين و قد تم خلال اللقاء تلقي عدد من شكاوى المواطنين منها التضرر من عدم القيام بتكوين اتحاد شاغلين لعمارات الزهراء و التضرر من وجود اشغال طريق عبارة عن سلم بأحد شوارع قرية صفط تراب و التضرر من مصنع نسيج و أحد المطبات على الطريق و مصنع قماش بنطاق قرية ميت الليت هاشم و قد أكد رئيس المدينة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفات الواردة و ذلك لرفع الضرر عن المواطنين

يذكر أن رئيس المدينة قد أعلن عن قيام رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى بتنفيذ لقاء جماهيري أسبوعى لتلقي شكاوى المواطنين يوم الثلاثاء من كل اسبوع في الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات برئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى كما أضاف أن إدارة خدمة المواطنين تقوم باستقبال شكاوى المواطنين و إعدادها لجلسة الثلاثاء من كل أسبوع و ذلك بحضور المسئولين عن قطاع تلك الشكاوى للتواصل فى إنهاء تلك المشكلات.

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