محافظ أسيوط ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يشهدان احتفالية عيد الفلاح

حضر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والنائب المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، احتفالية عيد الفلاح لعام 2023 في مقر مديرية الزراعة. نظمت هذه الاحتفالية مديرية الزراعة بالتعاون مع الاتحاد التعاوني للجمعيات الزراعية، وتمت تحت رعاية ودعم محافظ أسيوط. حضر الاحتفالية أيضًا المهندس محمد عبد المحسن صالح، رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية المركزية بأسيوط، وعدد من النواب والمسؤولين الحكوميين والفلاحين وأصحاب الأراضي الزراعية بالمحافظة.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تم استماع آيات من القرآن الكريم، وقفة حداد على أرواح الشهداء وضحايا إعصار ليبيا وزلزال المغرب.

حيث رحب وكيل وزارة الزراعة بالوزير المحافظ وجميع الحضور وقدم لهم التهاني بمناسبة عيد الفلاح.

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط التهاني للفلاحين والمزارعين في المحافظة بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لعيد الفلاح، الذي يحل في التاسع من سبتمبر من كل عام. يتزامن هذا العيد مع إصدار قانون الإصلاح الزراعي عام 1952 وإعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية من يد الإقطاع إلى صغار الفلاحين وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعي والهيئة العامة للإصلاح الزراعي. تم تحسين أوضاع الفلاحين بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في دعم الفلاحين وتوسيع مساحة الأراضي الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي لمصر. تمت مراجعة بعض إنجازات الرئيس ومبادراته الرئاسية، بما في ذلك مبادرة "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري. تم تنفيذ 2000 مشروع في 44 مليار جنيه في 7 قرى في المحافظة خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات لإنشاء مجمع صناعات زراعية في منطقة الكوم الأحمر بالبداري وتخصيص 100 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية لاستغلال إنتاجية المحافظة من محصول الرمان والمحاصيل الزراعية الأخرى مثل الموالح والخضروات والنباتات العطرية. تم البدء الفعلي في تنفيذ خطة المحافظة لتوسيع إنشاء أسواق حضرية للخضروات والفاكهة في مختلف مراكز المحافظة لتحقيق أقصى استفادة للفلاحين والمزارعين من التكتلات الاقتصادية الزراعية والتسويق الجيد للمحاصيل. بالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع لضمان توفير الاحتياجات المائية والحفاظ على مياه الري وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع بشكل منتظم طوال العام، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار المحافظ إلى أن الجهات التنفيذية في المحافظة مستمرة في دعم الفلاحين والمزارعين ومساندتهم من خلال توفير البذور والأسمدة وبرامج التوعية المستمرة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات التوجيهية وتدريبهم على استخدام أساليب الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الدخل القومي. وناشد جميع الفلاحين والمزارعين بالحفاظ على الأراضي الزراعية واستغلال المخلفات الزراعية وعدم حرقها للحفاظ على البيئة والأراضي الزراعية وتوفير الأمن الغذائي.

وأشاد محمد عبدالمحسن صالح بدور الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم المزارعين والفلاحين وتوسيع الزراعات التعاقدية وتحسين العملية التسويقية للمحاصيل وإنشاء صندوق تكافل للمزارعين وزيادة إنتاجية البذور وتطبيق نظام كارت الفلاح لتحقيق الأمن الغذائي لمصر. وأعرب عن تأييده لقرارات الرئيس الأخيرة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين في الدولة والفلاحين ودعمه للشعب المصري. وأعلن تأييده من قبل شعب أسيوط من المزارعين والفلاحين لترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية قادمة.

وقام المحافظ ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتكريم 11 شخصًا من الفلاحين والعمال والنقابيين المتميزين من أبناء المحافظة تقديرًا لجهودهم.

وفي نهاية الاحتفال، أعرب الحضور من قادة ومزارعين وفلاحين من أبناء المحافظة عن دعمهم وتأييدهم لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة لمواصلة مسيرة التنمية التي شهدتها مصر ولتحقيق مكانتها بين الأمم، مرددين هتافات "تحيا مصر.. تحيا مصر".

محافظ أسيوط ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يشهدان احتفالية عيد الفلاح

محافظ أسيوط ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يشهدان احتفالية عيد الفلاح