أحمد صيام ينتهي من تصوير “بلا فلتر”

انتهى الفنان أحمد صيام من تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "بلا فلتر»، والذي مقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة عبر إحدى القنوات الفضائية الشهيرة.

وقال الفنان أحمد صيام بأن جذبته فكره حدوته هذا الأسكتش الكوميدى، لما يحتويه من عده مفارقات كوميديه بحتة، مضيفاً، بأنه ممتنناً وسعيداً بالتعاون مع الأب الروحى لهذه الحبكة المخرج كارو اراراد متمنياً له الإستمرار لتسود البسمة والفرحة على وجوه المشاهدين مشيرًا، بأنه يتوقع له مستقبل باهر ومتميز فى هوليوود الشرق الأوسط.

ومن جانبه أعرب الفنان حامد مرزوق عن إعجابه الشديد بهذا الأسكتش الكوميدى لما له من انعكاس عن سلوكيات المجتمع بشكل ساخر، مؤكدًا على أن تصور المخرج كارو اراراد يحاكى رصد التطورات الجذرية التى تحدث فى المجتمع المصرى بشكل كوميدى.

وتدور فكرة مسلسل «بلا فلتر» فى إطار كوميدى اجتماعى بحت، حول التطورات التى حدثت فى المجتمع المصرى ومنها: الحياة الزوجية التى تسود بينهم فى المنازل ومصاعب الزواج للشباب ورصد بعض التطورات فى العلاقات الإجتماعية التى تغيرت للأسوأ بين المصريين وعلاقه الأب قديماً والآن، وغيرها من المفارقات فى إطار كوميدى ساخر.

ويشار أن مسلسل «بلا فلتر» مكون من 30 حلقة منفصلة، فلكل حلقه منهما: اسكتشين أى لوحتين مختلفين عن بعضهما البعض، من حيث الفنانين والفنانات والقصة المختلفة لكل اسكتش بمفرده ليختلف عن الآخر.

وجدير بالذكر بأن مسلسل «بلا فلتر» يضمن مجموعة من الفنانين المصريين والعرب مع اختلاف حلقاته، فشهد هذا الأسكتش ذاته عدد من الفنانين إلا وهم: الفنان أحمد صيام، حامد مرزوق، رضا إدريس، سحر عبد الحميد، سلمى غريب، عادل الفار، حسن الهلالى وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار ورشة كتابة مصرية وسورية يرأسهم: أحمد الجهينى وأيمن إسماعيل وحامد مرزوق وكارو اراراد وزكى ماردينى ومنصور ديب ومن إخراج كارو اراراد.