الجوع يلاحق سكان العالم.. 700 مليون لا يعرفون متى سيأكلون

الجوع يلاحق الجميع في كل مكان، أزمة الجوع تضرب كافة الأماكن في العالم، لم يكن هناك سببًا واضحًا حول ما نشهده الآن، هل ستستمر هذه المعاناة طويلًا، الأزمات الاقتصادية وتداعياتها، إحدى الأسباب التي ضربت بكافة دول العالم، وتأثر بها الدولى القوى قبل الدول النامية والفقيرة.

أزمة الجوع العالمية

أزمة الجوع العالمية تركت أكثر من 700 مليون شخص لا يعرفون متى أو ما إذا كانوا سيأكلون مرة أخرى، وهو ما وضحته المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين.

ويتزايد الطلب على الغذاء يتزايد ويجف التمويل الإنساني، وهناك ما يقرب من 47 مليون شخص في أكثر من 50 دولة على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة، وهناك الآن 45 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد.

تقول الفاو في هذا الصدد، أن حجم توريدات الحبوب من روسيا وأوكرانيا سيؤثر على أسعار الأغذية، هذا إلى جانب أزمة نقص التمويل التي اضطرت الوكالة إلى خفض حصص الغذاء لملايين الأشخاص.

وهناك المزيد من الخفض بالحصص الغذائية في الطريق، إضافة لجملة من الكوارث الطبيعية التي باتت تضرب بلا هوادة، تخلف وراءها ملايين الناس بلا مأؤى وبلا سبل بقاء.