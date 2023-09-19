افتتاح معرض "أهلا مدرستي" غرب كفر الشيخ

افتتح محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، ونائب المحافظ عمرو البشبيشي، الثلاثاء، معرض أهلًا مدرستي، بمدرسة هدى شعراوي التابعة لإدارة غرب كفرالشيخ التعليمية، لتوفير احتياجات الطلاب والطالبات من زي مدرسي وأدوات مدرسية، وأحذية، وشنط، وسلع غذائية، وغيرهم، بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تتراوح مابين 30% لـ 40%.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد عمارة، المستشار العسكري، والعميد أيمن كمال، بالمكتب العسكري، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، والمهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعلاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم.

أكد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، توفير مستلزمات المدارس والزي المدرسي، والأدوات المكتبية، والأحذية والشنط بأسعار مخفضة، والاستمرار في افتتاح معارض أهلًا مدارس بالمراكز والمدن، وأنه جرى افتتاح 5 معارض أهلا مدارس، وجارٍ افتتاح بقية المعارض في المدن.