تعادل نادي الهلال مع نافباخور الأوزبكي بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، إذْ شاهد الجميع مستوى منخفض من لاعبي الفريق نتيجته مطالب بإقالة خورخي خيسوس مدرب الفريق.

انقسام في الهلال حول إقالة خورخي خيسوس:

شهدت المواجهة الأخيرة هبوطًا كبيرًا في مستوى اللاعبين وسط عدد كبير من الأخطاء الدفاعية مع غياب التمرير الصحيح في الثلث الأخير من الملعب، ليظهر انقسام في الهلال حول رحيل خورخي خيسوس أو إعطائه فرصة أخرى لتصحيح المسار في المواجهات المقبلة.

طالبت فئات كثيرة من جمهور الهلال برحيل المدرب البرتغالي في الفترة الحالية قبل أن يستمر في فقدان النقاط ويؤدي استمراره لضياع فرصة الأزرق في المنافسة على كل البطولات بالموسم الحالي.

قال الجمهور: "إن الفريق يمتلك عددًا كبيرًا من الأسماء العالمية والمحلية الدولية ولن يكون من الطبيعي ظهور مستوى بهذا الشكل في ظل وجود لاعبين مثل الصربي الكسندر ميتروفيتش والبرازيلي نيمار دا سيلفا، وخط دفاع مثل علي البليهي وحسان تمبكتي ويظهر مثل تلك الأخطاء.

يرفض بعض أعضاء نادي الهلال رحيل خورخي خيسوس في الفترة الحالية، بينما يوافق عدد من الهلاليين على رحيله خاصة وأنه يعرف الكثير عن الفريق.

لعب الهلال 7 مواجهات في الموسم الحالي ببطولة الدوري ودوري أبطال آسيا، حقق الانتصار في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين، ويحتل المركز الأول في جدول الترتيب ببطولة دوري روشن.