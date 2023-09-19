أحمد صيام وحامد مرزوق في بلاتوه مسلسل «بلا فلتر»

انتهى الفنانان أحمد صيام وحامد مرزوق من تصوير مشاهدهم بالكامل ضمن أولى أحداث الأسكتشات الكوميدية لـ مسلسل «بلا فلتر»، بأحد ستوديوهات منطقة حدائق الأهرام وذلك بمشاركة عدد من الفنانين، ومن المقرر عرضه على أحد القنوات الفضائية قريبًا.

أحمد صيام من كواليس بلا فلتر

وقال الفنان أحمد صيام أن فكرة الحدوته للاسكتش الكوميدي جذبته، وذلك لما يحتويه من عده مفارقات كوميديه بحتة، مضيفاً، بأنه ممتن وسعيد بالتعاون مع الأب الروحى لهذه الحبكة المخرج كارو اراراد متمنيا له الاستمرار لتسود البسمة والفرحة على وجوه المشاهدين مشيرًا، بأنه يتوقع له مستقبل باهر ومتميز فى هوليوود الشرق الأوسط.

كواليس بلا فلتر

ومن جانبه أعرب الفنان حامد مرزوق عن إعجابه الشديد بهذا الأسكتش الكوميدى لما له من انعكاس عن سلوكيات المجتمع بشكل ساخر، مؤكدًا على أن تصور المخرج كارو اراراد يحاكى رصد التطورات الجذرية التى تحدث فى المجتمع المصرى بشكل كوميدى.

كواليس بلا فلتر

قصة بلا فلتر

وتدور فكرة مسلسل «بلا فلتر» فى إطار كوميدى اجتماعى بحت، حول التطورات التى حدثت فى المجتمع المصرى ومنها: الحياة الزوجية التى تسود بينهم فى المنازل ومصاعب الزواج للشباب ورصد بعض التطورات فى العلاقات الإجتماعية التى تغيرت للأسوأ بين المصريين وعلاقه الأب قديماً والآن، وغيرها من المفارقات فى إطار كوميدى ساخر.

أحمد صيام من كواليس بلا فلتر

ويشار أن مسلسل «بلا فلتر» مكون من 30 حلقة منفصلة، فلكل حلقه منهما: اسكتشين أى لوحتين مختلفين عن بعضهما البعض، من حيث الفنانين والفنانات والقصة المختلفة لكل اسكتش بمفرده ليختلف عن الآخر.

أحمد صيام من كواليس بلا فلتر

وجدير بالذكر بأن مسلسل «بلا فلتر» هو من إنتاج شركة ريد لاين للإنتاج الفنى، ويتضمن مجموعة من الفنانين المصريين والعرب مع اختلاف حلقاته، فشهد هذا الأسكتش ذاته عدد من الفنانين إلا وهم: الفنان أحمد صيام، حامد مرزوق، رضا إدريس، سحر عبد الحميد، سلمى غريب، عادل الفار، حسن الهلالى وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار ورشة كتابة مصرية وسورية يرأسهم: أحمد الجهينى وأيمن إسماعيل وحامد مرزوق وكارو اراراد وزكى ماردينى ومنصور ديب ومن إخراج كارو اراراد.