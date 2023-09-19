توزيع 1000 كيلو لحوم مجانًا على الأسر الأولى بالرعاية بسمالوط

قامت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، بتوزيع 1000 كيلو لحوم على الأسر المستحقة والأولى بالرعاية ب (5) قرى فى محافظة المنيا، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

وأكد ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، أن التوزيع جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، موضحًا، أن القرى المستفيدة هي قري اطسا المحطة والابعاديه ، وعرب الزينة، وعزبة شاهين، وعزبة مناع بمركز ومدينة سمالوط.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن عملية توزيع اللحوم تمت من خلال الجمعيات المشهرة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، من خلال عمل أبحاث اجتماعية علي مستوى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والقرى، ووفقًا لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظًا على حقوقهم.