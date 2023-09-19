تعليم الوادى الجديد تنظم برنامج تدريبى تنشيطى لمعلمى الصفوف الأولى

أكد المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، انه تزامنا مع الإستعداد والجاهزية للعام الدراسى الجديد والإرتقاء بالمستوى المهنى للمعلم وتحديث طرائق واستراتيجيات التدريس

يجرى تنفيذ برنامج تدريبى تنشيطى لمعلمى الصفوف الأولى بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة بتعاون مشترك بين إدارتى التعليم الابتدائى والتدريب بالمديرية وموجهى الصفوف الأولي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ،

وأشار وكيل التعليم بالوادي الجديد، إلى أن فئة المستهدفين من معلمى الصفوف الأولى بتخصصات اللغة العربية والرياضيات ومتعدد التخصصات، موجهًا جميع المستهدفين بضرورة الإستفادة القصوى من خبرات المدربين والعمل والمساهمة فى منظومة تعليمية متطورة أساسها المعلم يؤدى مهامه الوظيفية على الوجه الأكمل ووفق خطة التنمية المستدامة

وسيتم تدريبهم على أحدث الأساليب والاستراتيجيات التعليمية، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا في التعليم.

وسيتم تنفيذ البرنامج التدريبي على مدار فترة زمنية محددة، حيث ستتم متابعة تقدم المعلمين وتحسين أدائهم خلال هذه الفترة. سيتم توفير الدعم اللازم للمعلمين، بما في ذلك ورش العمل والمواد التعليمية المساعدة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير مهارات المعلمين وتحسين جودة التعليم في الصفوف الأولى. ستساهم هذه الخطوة في تعزيز مستوى التعلم لدى الطلاب وتحسين نتائجهم الأكاديمية.

من المتوقع أن يستفيد المعلمون من هذا البرنامج التدريبي من خلال التعلم والتعاون وتبادل الخبرات بينهم، سيتم توفير فرصة للمعلمين لتطوير قدراتهم ومهاراتهم التدريسية، مما سيساعدهم في تحقيق أهداف التعليم وتحسين تجربة التعلم لدى الطلاب.

ويأمل المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد أن يكون لهذا البرنامج التدريبي تأثير إيجابي على جودة التعليم وأداء المعلمين في الصفوف الأولى. إن تحديث طرائق واستراتيجيات التدريس يعد أمرًا حاسمًا في تحقيق تطلعات التعليم وضمان تعليم جيد للأجيال القادمة.

ويهدف البرنامج لتطوير مهاراتهم التدريسية وتحسين أدائهم في الفصول الدراسية.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الورش العمل التعليمية والتدريبية، تستهدف تطوير قدرات المعلمين في مجالات مختلفة. فعلى سبيل المثال، تشمل الورش العمل طرق تدريس القراءة والكتابة بشكل فعال، واستخدام التكنولوجيا في التعليم، وتنمية مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب. كما يتم تناول مواضيع أخرى مثل إدارة الصف، وتفعيل الإبداع في العملية التعليمية.

تتيح هذه الورش العمل للمعلمين فرصة لتبادل الخبرات والمعارف مع بعضهم البعض، وتعزز التفاعل والتعاون بينهم. كما تقدم الورش العمل تدريباً على استخدام الأدوات والتقنيات الحديثة في التدريس، مثل البرامج والتطبيقات الرقمية، والتواصل الافتراضي مع الطلاب والأهل.

ويعتبر هذا البرنامج فرصة مهمة لرفع كفاءة المعلمين وتحسين جودة التعليم في الصفوف الأولى. فالمعلم هو العامل الأساسي في عملية التعليم، ولذلك يجب توفير الدعم والتدريب اللازم لهم ليكونوا على قدر المسؤولية التي يحملونها.

وبالتعاون المشترك بين إدارتي التعليم الابتدائي والتدريب بالمديرية، يتم تأمين جميع الموارد اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج بكفاءة. وتهدف إدارتا التعليم إلى تطوير القدرات والمهارات لدى جميع المعلمين، وتحقيق التحسين المستمر في المستوى التعليمي للأطفال.

وسوف يسفر هذا البرنامج التدريبي عن تحسين الأداء التعليمي لمعلمي الصفوف الأولى في الوادي الجديد، وبالتالي تحقيق رفع المستوى التعليمي للطلاب وزيادة تفاعلهم ومشاركتهم في العملية التعليمية.

تعليم الوادى الجديد ينظم برنامج تدريبى تنشيطى لمعلمى الصفوف الأولى

تعليم الوادى الجديد ينظم برنامج تدريبى تنشيطى لمعلمى الصفوف الأولى