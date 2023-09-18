إهانة تتحول إلى حب.. خلاف محمد رمضان ونوال الزغبي ينتهي باعترافات مثيرة وقُبلة

عادت أزمة النجم محمد رمضان والفنانة نوال الزغبي للأضواء مجددًا بعد أن تم الصلح بينهما خلال تكريمهما في حفل الموريكس دور لعام 2023، وجاء ذلك انطلاقًا من مبادرة طيبة قام بها جمال فياض أحد أعضاء لجنة تحكيم الحفل، حيث صعد على المسرح ودعا كل منهما للوقوف بجانبه لإنهاء الخلاف بينهما بشكل ودي أمام الحاضرين.

محمد رمضان ونوال الزغبي

صلح محمد رمضان ونوال الزغبي في حفل الموريكس دور 2023

سرعان ما صعد كل من محمد رمضان ونوال الزغبي على المسرح وتصافحا، ثم بدأ العتاب بينهما من خلال توضيح الثنائي الأسباب التي أدت إلى انزعاجهما من بعضهما البعض، لتبادر الزغبي بالصلح، وتتراجع عن تصريحاتها الأخيرة بشأن رمضان التي أكدت خلالها أنها لا تعرفه من الأساس ومن المستحيل أن تتعاون معه لتقديم ديو غنائي، حيث قالت: "انت استفزتني يا محمد مش هقول قال إيه، ولما استفزني قلت لهم مين محمد رمضان بس أنا بموت فيه".

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محمد رمضان ونوال الزغبي

رسائل حب وأحضان وقبلات متبادلة بين محمد رمضان ونوال الزغبي: بحبك قوي

وبدوره عقب محمد رمضان على كلام نوال الزغبي، مُعبرًا عن حبه للبنان ونجوم لبنان مُشيدًا بالزغبي ومؤكدًا أنه واحدًا من جمهورها، حيث قال: "حبينا الفن من لبنان ولبنان أكثر بلد متذوقة للفن وأكثر بلد بتثري الصناعة المصرية من قديم الأزل، واللي ما بيحترمش فناني لبنان ما بيحترمش نفسه ولا الفن اللي بيمتهنه, وكل الحب لنوال الزعبي وأنا واحد من جمهورها"، لتقاطعه الزغبي: "أنا بحبك قوي، أنت فنان قدير فعلًا وقوي".

محمد رمضان ونوال الزغبي

محمد رمضان ونوال الزغبي

تفاصيل خلاف محمد رمضان ونوال الزغبي من الألف للياء

يعود بداية خلاف محمد رمضان ونوال الزغبي إلى تصريح صادم كانت أدلت به الفنانة اللبنانية خلال لقاء تليفزيوني لها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر (القاهرة والناس) الفضائية، حينما سألتها المذيعة عن رأيها في أغاني الفنان محمد رمضان ومدى إمكانية تعاونها معه فنيًا لتقديم ديو غنائي يجعهما سويًا.

نوال الزغبي تُهين محمد رمضان: معرفوش أبدًا ولو عايزة أمثل يبقى مع ناس كبار

سخرت نوال الزغبي من موهبة محمد رمضان لافتة أنها لم تسمع عنه من قبل، حيث قالت: "أنا لما أعمل دويتو إما بعمله مع وائل كفوري أو عمرو دياب، الناس الكبار أو معملش، ولو عايزة أمثل إما بمثل مع ناس كبار أو مش همثل"، الأمر الذي رفضته المذيعة من خلال توضيحها حجم شهرة محمد رمضان، لتقاطعها الزغبي ساخرة: "فين.. في الصين؟ بس أنا معرفوش أبدا ولا أعرف إذا كان بيغني من الأساس".

محمد رمضان ونوال الزغبي

محمد رمضان يستفز مطربات لبنان: المطربة التي أشاركها في ديو غنائي لم تُخلق بعد

وجاءت تصريحات نوال الزغبي، تعقيبًا لتصريحات محمد رمضان حول مطربات لبنان، حينما صرح بأن مطربة لبنان التي من الممكن أن تشاركه في ديو غنائي لم تُخلق بعد، الأمر الذي استفز الزغبي ودفعها للرد بهذه التصريحات الجريئة.

نوال الزغبي من حفل الموريكس دور

محمد رمضان يقصف جبهة نوال الزغبي بعد إهانتها له: حبيبتي ربنا يباركلك في صحتك وذاكرتك

لم يكتفي رمضان بوصول الخلاف بينهما إلى هذا الحد، ولكنه حرص على استفزاز نوال الزغبي مجددًا بتصريح آخر ردًا على تجاهلها له وسخريتها من موهبته الفنية، حيث قام بنشر مقطع من أغنيته "مصباح علاء الدين"، بجانب مقطع من تصريحات "الزغبي"، وأرفقه بتعيلق ساخر قائلاً: "حبيبتي ربنا يباركلك في صحتك وذاكرتك.. نورتي تلفزيون مصر".

محمد رمضان ونوال الزغبي

لحظة صلح محمد رمضان ونوال الزغبي

نوال الزغبي تخرج عن صتمها بعد تصريحات محمد رمضان: إن لم ترفعك أخلاقك فلن يرفعك منصبك

سرعان ما خرجت نوال الزغبي عن صمتها مرة أخري لترد علي محمد رمضان من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي بمنصة التغريدات المصغرة "تويتر" سابقًا، حيث قالت: "إن لم ترفعك أخلاقك فلن يرفعك منصبك، فإذا فقدتها لا تنتظر الاحترام".

محمد رمضان ونوال الزغبي

محمد رمضان ونوال الزغبي

محمد رمضان يفوز بجائزة أفضل ممثل عربى عن مسلسل جعفر العمدة في حفل الموريكس دور

على صعيد آخر، حصد النجم محمد رمضان للعام الثاني على التوالي، جائزة أفضل ممثل عربي في الدراما المصرية عن مسلسل (جعفر العمدة)، الذى خاض به موسم دراما شهر رمضان الماضى 2023، وذلك خلال حفل موريكس دور لعام 2023 المُقان في لبنان.

أعرب محمد رمضان عن سعادته البالغة بفوزه بجائزة أحسن ممثل من الموريكس دور للعام الثاني على التوالي، والتي وصفها بالمهمة، لافتًا أن (موريكس دور) مهرجان مهم جدًا ويقام في بلد عظيمة وكبيرة ومتذوقة للفن.

محمد رمضان من حفل الموريكس دور

مسلسل جعفر العمدة

يضم مسلسل (جعفر العمدة) نخبة مميزة من نجوم ونجمات الفن أبرزهم محمد رمضان، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، ومي كساب، وزينة، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، حول جعفر العمدة الذي يجسده محمد رمضان، وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات تلعب أدوارهن النجمات (مي كساب، وإيمان العاصي، ومنة فضالي)، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل في العديد من الصراعات سواء في عمله أو بعيداً عن العمل.

محمد رمضان

ويقابل "جعفر" خلال مشواره "عايدة" التي تجسدها الفنانة زينة، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش مأساة تستمر سنوات عدة بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.