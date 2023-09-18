وفد إسرائيلي رفيع المستوى يصل أذربيجان لبحث التعاون العسكري

استقبل وزير الدفاع الأذربيجاني، "زاكير غسانوف"، في باكو وفدًا رفيعًا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وبحث معه التعاون العسكري، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان لها، إن وزير الدفاع التقى "بالوفد برئاسة الأمين العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية إيال زمير، الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد".

وبحسب البيان، جرى خلال اللقاء "تبادل الآراء حول التعاون في المجال الدفاعي بين أذربيجان وإسرائيل".

وأضاف البيان أن غسانوف أعرب عن "ارتياحه إزاء المستوى العالي للعلاقات الأذربيجانية الإسرائيلية".

أردوغان يُعلن مُقترح لحل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا

صرح الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، أنه اقترح على روسيا وأرمينيا وأذربيجان، عقد اجتماع رباعي على مستوى الرؤساء حول قضية ناجورنو كاراباخ، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، اليوم السبت.

وأضاف أردوغان مؤتمر صحفي في إسطنبول، أن الأولوية الآن هي إجراء المفاوضات بشكل ثلاثي، كما هو مخطط له، لكن أنقرة تعرض الاجتماع بشكل رباعي.

وأوضح الرئيس التركي أنه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين نقلا هذا الاقتراح إلى أرمينيا وأذربيجان، مضيفا "دعونا نجتمع ونناقش معًا الخطوات التي يجب اتخاذها".

وأشار أردوغان، أنه حتى الآن لم تتلق تركيا ردًا إيجابيًا أو سلبيًا على اقتراحه.

وفي وقت سابق، قال المتحدث بإسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، إن موسكو تشعر بالقلق من عدم تراجع التوترات بين يريفان وباكو.