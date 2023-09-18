إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى

تعرض 7 أشخاص لإصابات بالغة في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى نطاق مدينة 6 أكتوبر، وسرعان ما تم نقلهم الى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا عاجلًا يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الأوسطى ،

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث و الخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 7 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.