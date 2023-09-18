الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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لجنة استثمار الحوار الوطني: البنية التحتية المبنية خلال 8 سنوات تحتاج 30 عامًا لإنجازها

كوبري تحيا مصر بمحور
كوبري تحيا مصر بمحور روض الفرج

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاصة والأجنبي بالحوار الوطنى، إن أغلى ثمن قدمته الدولة المصرية في السنوات الماضية هو شهدائها من الجيش والشرطة والمواطنين، موضحًا: "نحمد الله على أن هذا الأمر كُلل بالنجاح، فلم يكن موجودا في كل المعطيات أننا قد نحقق النجاح ونحن نقدم هؤلاء الشباب".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن القيادة السياسية بدأت تنظر منذ عام 2014 إلى الدولة المصرية بشكلها الجديد والذي أطلق عليه الجمهورية الجديدة اقتصاديًا، أمنيًا، وسياسيًا.

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مجلس أمناء الحوار الوطني يثمن الإفراج عن الدكتور محمَّد زهران

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البحيرة تشهد فعاليات الحوار الوطنى حول "القضية السكانية والمشروع القومي لتنمية الأسرة"

الإرهاب تحد ضخم

ولفت إلى أن الإرهاب تحدٍ ضخم، واستطاعت الدولة المصرية القضاء عليه، رغم أن بعض الدول قد لا تنجح فيه رغم مواردها الطبيعية الكبيرة، موضحًا أن علماء الاقتصاد يختلفون حول تصنيف مصر دولة غنية أو فقيرة، فمصر لديها موارد طبيعية، ولكنها أقل من احتياج عدد السكان الضخم.

وأكد أن المقارنة بين مصر والصين ليست في محلها، لكن هناك حاجة ماسة إلى ثقافة العمل، مشددًا على أن الزيادة السكانية تمثل تحديًا كبيرًا أمام الدولة المصرية.

وواصل: "الدولة المصرية أسست لبنية تحتية في 8 سنوات شغل 30 سنة، مثل الموانئ الذكية والمناطق اللوجستية وغيرها، وأصبح من الصعب إحصاء المشروعات القومية أو تحديد أهمها".

 

 

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