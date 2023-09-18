إيطاليا: تدخل الأمم المتحدة في قضية الهجرة غير الشرعية "ضروري للغاية"

رأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن تدخل الأمم المتحدة بشكل أكبر في مكافحة الهجرة غير الشرعية سوف يكون "ضروريًا للغاية"، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقالت ميلوني، في تصريحات مشتركة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مطار لامبيدوزا، "أعتقد أيضًا، وسنتحدث عن ذلك هذا الأسبوع، أن مشاركة الأمم المتحدة بشكل أكبر أمر ضروري للغاية".

وترى ميلوني أن "هناك حاجة لاتفاقيات هيكلية مع دول شمال أفريقيا لوقف عمليات المغادرة، ومكافحة أكثر حسما ضد المتاجرين بالبشر" وأيضا "مهمة بحرية أوروبية فعالة لمكافحة عمليات المغادرة غير الشرعية"، موضحة أنه "بالنظر إلى التدفقات التي نواجهها، فإن الطريقة الوحيدة لمعالجة المشكلة بجدية هي وقف عمليات المغادرة غير القانونية".