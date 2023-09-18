وزيرة خارجية ليبيا فى صالون حلاقة تركي

وسط الحالة الكارثية التى تشهدها البلاد، عاد اسم ليلى المنقوش وزيرة الخارجية الليبية السابقة، والتى أثارت بلبلة قبل أسابيع بعد أن التقت بنظيرها الإسرائيلى إيلى كوهين فى روما، ليتصدر واجهة الأحداث، بعدما نشر صحفى ليبى عبر حسابه على «إكس» صورة للمنقوش، زاعماً أنها فى صالون تزيين للشعر بتركيا.

وعلق الصحفى خليل الحاسى على الصورة بالقول: أنشر حصريا صورة حديثة اليوم لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش فى أغلى مزين فى تركيا من المال العام.

وتضاربت الآراء بشأن الصورة التى تم تداولها على نطاق واسع، بين منتقد لهذا التصرف وسط المصيبة التى غرقت بها البلاد جراء الفيضانات وبين مدافع رأى أن تصرفها عادي ولا يجوز التدخل فى شؤون الناس الخاصة.

وشكك البعض فى الأمر، لافتين إلى أنها قد تكون قديمة لأنه من غير المعقول أن تتزين وشعبها يموت، بينما أكد آخرون أنها حقيقية خاصة بعدما أفادت تقارير أنها فرت إلى تركيا.

وكانت عاصفة قوية قد ضربت الأحد 10 سبتمبر شمال شرقيّ ليبيا، وأدت الأمطار الغزيرة بكميات هائلة إلى انهيار سدّين فى درنة، ما سبّب تدفّق المياه بقوة فى مجرى نهر يكون عادة جافاً، وجرفت معها أجزاءً من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية. وتدفقت المياه بارتفاع أمتار عدة، وحطمت الجسور التى تربط شرق المدينة بغربها.