الإثنين 18/سبتمبر/2023 - 08:01 م 9/18/2023 8:01:10 PM

تشهد الإسكندرية طفرة تعليمية على غير العادة، وتطويرا فى جميع قطاعات التعليم بما فيه التعليم الفنى بفضل التنسيق المستمر بين اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور عربى أبو زيد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، وهذا التعاون والاهتمام من المحافظ جعل قطاع التعليم يزدهر خلال الآونة الأخيرة وساعد على ذلك ذكاء وخبرة الدكتور عربى أبو زيد المصنف بالمؤسسات الأوروبية والأمم المتحدة أثناء تمثيل وزارة التعليم فى هذه المؤسسات الدولية.

أيضًا اهتمام المحافظ لهذا القطاع كان له الأولوية من أجل بناء جيل جديد قادر على التحدى والمنافسة مع التحديات الأجنبية.

وكانت كلمة المحافظ فى حفل المتفوقين الذى أقامته المحافظة حافزًا للطلاب للتفوق فى التعليم الجامعى وحافزًا لأولياء الأمور على عدم الكّل أو الملل من أجل استمرار أولادهم فى التفوق.

حقيقة الحفل كان أكثر من رائع، تخلله أغان وطنية وأناشيد قومية وفولكلور شعبى خاص بالإسكندرية أبدع فيها طلاب مدارس الإسكندرية بإشراف نادية فتحى وكيل الوزارة.

أما عن التعليم الفنى فهو القطاع الذى يدعمه المحافظ بقوة عن قناعة شديدة بضرورة تخريج فنيين على أعلى مستوى قادرين على منافسة العمالة الأجنبية ولذلك وافق المحافظ على دخول أقسام جديدة للتعليم الفنى مثل المصاعد الكهربائية والكمبيوتر وتصنيع آلات الكمبيوتر حتى يتماشى مع السوق العالمي، وأقسام أخرى جديدة ستدخل الخدمة بالتعليم الفنى حسب اقتراحات المحافظ وخطته لتطوير هذا القطاع.

وبالطبع الوزير رضا حجازى يتابع ما يحدث بالإسكندرية وهو صديق لقيادات التعليم منذ أن كان نائبًا للوزير السابق مما يصب فى مصلحة العملية التعليمية.

أود القول إن مجهودات الأستاذة نادية فتحى ملموسة للجميع وكذلك الدكتورة أميرة جبر مدير التعليم الخاص والتى دائمًا ما تقوم بحل مشاكل المدارس الخاصة ومشاكل طلابها.

أيضًا مجهودات الدكتورة همت أبو كيلة مدير إدارة شرق والمحترم شريف فتحى مدير إدارة المنتزه ثان، والفاضلة علا سليمان خليل مدير إدارة وسط، وهم جميعًا يعملون بإخلاص للعملية التعليمية.

وأخيرًا لى عتاب بسيط للسيد الوزير وهو لا يجوز أن يعطى أوامر بعدم وجود صحفيين خلال زيارته الأخيرة للتعليم الفنى بالإسكندرية.

نقيب الصحفيين بالإسكندرية

