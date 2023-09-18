استمرار حبس عنتيل مدينة نصر

جدد قاضي معارضات بمحكمة شمال القاهرة حبس الصيدلي الشهير بـ عنتيل مدينة نصر، متهم بالتعدى على القاصرات والسيدات داخل صيدلية شهيرة بمنطقة مدينة نصر 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة في القاهرة، بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالصيدلية، وتحريز "الفلاشة" التي تحتوي على مقاطع الفيديو التي قدمتها المحامية إلى المباحث في بلاغها ضد الصيدلي، وكذلك طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ظهر في مقاطع فيديو أثناء الاعتداء على فتيات قاصرات، وكذلك سيدات داخل الصيدلية الخاصة به في مدينة نصر، وذلك بحجة الكشف عليهم مستخدما سماعة طبية أو إعطائهم حقن خاصة بأدوية معينة.

التعدي على سيدات وبنات صغيرة داخل الصيدلية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، دكتور صيدلي شهير بعد أن تقدمت إحدى المحاميات ضده بمحضر في قسم الشرطة، تضمن "فلاشة" تحتوى على عددا من مقاطع الفيديو له أثناء التعدي على سيدات وبنات صغيرة داخل الصيدلية في مدينة نصر.

وتقدمت محامية ببلاغ إلى النائب العام اتهمت فيه دكتور صيدلي بالاعتداء على البنات الصغيرة والسيدات داخل صيدلية خاصة به في منطقة مدينة نصر في القاهرة، ودونت في نص البلاغ تلقيها شكوى مرفقة بفلاشة من سيدة.

وقالت في البلاغ لأجهزة أمن القاهرة إن الفلاشة تحتوى على مقاطع فيديو لطبيب صيدلي اعتدى على السيدات والبنات ونفذ أفعالا فاضحة ومخلة داخل إحدى الصيدليات مستغل بذلك براءة الأطفال للقيام بأفعال خادشة ومخلة، وتم إثبات ذلك من خلال كاميرات المراقبة في الصيدلية

وتعود أحداث الواقعة عندما قامت طليقة المتهم بإخطار المحامية بقيام طليقها بالاعتداء على سيدات وصغار داخل الصيدلية، وكان دليلها على ذلك تسليمها فلاشة تحتوي على مقاطع فيديوهات مسجلة صوت وصورة من كاميرات المراقبة الخاصة، والتي يملكها طليقها الصيدلي.

وعند رؤية ما بالفلاشة التي سلمتها طليقته، فأتضح بها قيامه بالتحرش الجنسي بسيدات وصغار أثناء إعطائهن الحقن في الصيدلية، ولم يقوم أي أحد من الضحايا بالإبلاغ عن هذه الجريمة، ولكن هذا الأمر أصبح يثير غضبها فقررت فضح أمره وقامت من خلال محاميها بتقديم فلاشة لقسم الشرطة بمدينة نصر في القاهرة تُثبت بها جميع وقائع التحرش، من أجل أن يتحرر بلاغ بارتكاب حالات الاعتداء من طليقها بتلك الضحايا ومن أجل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه.