بيت الزكاة والصدقات يبدأ توزيع الملابس المدرسية في الإسكندرية

أعلن بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بدء توزيع «شنط مدرسية وجواكت وكوتشيات» على الطلاب الأيتام غير القادرين في محافظة الإسكندرية، في إطار مبادرة «إلى المدرسة»، التي أطلقها بيت الزكاة والصدقات، وتستهدف توزيع 200 ألف شنطة مدرسية وكوتشي وجاكيت على الطلاب الأيتام غير القادرين، وذلك عن طريق قوائم «الطلاب الأيتام غير القادرين» في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في المحافظات لإدخال السرور على قلوبهم في العام الدراسي الجديد 2023/2024م.



أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان اليوم 18 من سبتمبر 2023، أن عملية التوزيع بمحافظة الإسكندرية استهدفت الطلاب الأيتام غير القادرين بالمدارس التابعة لإدارات العجمي، وبرج العرب، والمنتزه أول، والمنتزه ثان، والجمرك، والعامرية، وشرق وغرب ووسط الإسكندرية.

أشار البيان إلى أن توزيع المساعدات للأطفال الأيتام يندرج ضمن برنامج (رحمة لكفالة الأيتام) لمساعدة الأيتام غير القادرين في كل المحافظات.

توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية



أكد بيت الزكاة والصدقات المصري على التزامه بتوجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية؛ إعمالا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ ‌لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].

كما يعمل «بيت الزكاة والصدقات» على التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع وتنمية أموال الصدقات والتبرعات والوصايا والهبات والإعانات الخيرية في أعمال البر.