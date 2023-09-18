العدد الأول من «هيباتيا»

صدر عن برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى التابع لقطاع البحث الأكاديمى بمكتبة الإسكندرية العدد الأول من مجلة هيباتيا – مجلة المرأة العربية فى العلوم والتكنولوجيا. المجلة تصدر بالتعاون مع الشبكة العربية للمرأة فى العلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتورة رفيعة غباش. وهى مجلة فصلية تصدر كل ثلاثة أشهر، وصدر العدد الأول منها بتاريخ سبتمبر 2023.

وتعد المجلة الأولى من نوعها فى العالم العربى التى تهتم بتسليط الضوء على الإنجازات العلمية والتكنولوجية التى قامت بها نساء عربيات. بالإضافة إلى الوقوف على وضع المرأة العربية فى مجال العلوم والتكنولوجيا، والتحديات التى تواجهها لإثبات كفاءتها فى مجال موسوم عالميًا بسيطرة الرجل عليه. تضع المجلة أيضًا بين يدى القارئ بعض الأرقام والإحصاءات ذات الدلالة؛ لفهم أعمق لإسهامات النساء العرب فى التطورات العلمية الراهنة.

يتصدر العدد الأول من مجلة هيباتيا كلمة افتتاحية للأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، تتضمن رسالة المكتبة الساعية لنشر قيم العلم والفكر، وتوضح أسباب احتضان مكتبة الإسكندرية للشبكة العربية للمرأة فى العلوم والتكنولوجيا؛ والتى تؤكد على تقديم مكتبة الإسكندرية الدعم الدائم للنساء العربيات؛ لتحقيق أنفسهن وتوظيف طاقاتهن الكامنة من أجل مستقبل أفضل للمنطقة العربية.

كما تناول العدد الأول من المجلة العديد من الموضوعات، من ضمنها؛ خبر فوز الطالبتين سما وشهد نوح بجائزة علم النفس الامريكية لعامين متتاليين فى المعرض الدولى للعلوم والهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية، وخبر تنظيم مكتبة الإسكندرية للاجتماع الإقليمى الأول للخبراء بعنوان: أين موقع المرأة فى النهضة التقنية التى تحتاجها أمتنا العربية؟، بالإضافة إلى ملتقى المرأة فى علوم البيانات والذى استضافه معهد تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع جامعة ستانفورد. وجاءت الدكتورة رفيعة غباش كشخصية العدد؛ وذلك لتاريخها الحافل بالإنجازات، وقصتها الملهمة والتى استطاعت من خلالها أن تتغلب على العديد من الصعاب، وأن تضع نفسها فى موضع متميز بين قريناتها من العالمات، ليس فقط على المستوى المحلى ولكن أيضًا عالميًا. وأيضًا بين صفحات العدد، يستطيع القارئ التعرف على «الخلطة السرية للنجاح» وذلك بقلم الدكتورة رنا دجاني؛ العالمة الأردنية المتخصصة فى بيولوجيا الخلية.

المجلة تصدر ورقيا، وأيضًا متاحة بالكامل للاطلاع إلكترونيًا على الموقع الرسمى لمكتبة الإسكندرية، وكل من موقع برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى، والموقع الرسمى للشبكة العربية للمرأة فى العلوم والتكنولوجيا.