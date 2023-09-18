النائب زكي عباس: توجيهات السيسي بإنشاء مدينة الثقافة والفنون لتكون منارة لنقل الابداع المصري

اعتبر النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستعانة بالخبرات العالمية في إنشاء مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة خطوة لعرض الثقافة والفنون المصرية بأحدث الطرق والتقنيات العالمية.

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي حريص دائما على إعادة مصر لمكانتها العالمية في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية السياسية وغيرها.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن الهدف من مدينة الثقافة والفنون هو جعلها منارة جديدة ومتفردة للإبداع الفني والثقافي المصري. ولفت النائب زكي عباس، إلى أن المدينة ستضم مكتبة خاصة بالعاصمة تشمل مجموعة من الكتب والمقتنيات النادرة، علاوة على متحف عواصم مصر لعرض آثار العواصم المصرية على مدار التاريخ.

وتابع عضو مجلس النواب، أن المدينة ستضم أيضا متحف الفنون، ومتحف العملات، فضلاً عن دار الأوبرا الجديدة ذات الطراز المعماري والهندسي والفني الفريد والطاقة الاستيعابية الكبيرة، إلى جانب مسرحين للدراما والموسيقَى، مؤهلين وفقاً لأرقى المعايير الدولية لاستقبال الحفلات والعروض العالمية.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة إنشاء مدينة الثقافة والفنون