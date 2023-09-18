علاج وفحص 1340 رأس ماشية مجانا لصغار المربين بجنوب سيناء

دشن معهد التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية في جنوب سيناء من يوم 16 حتي 18 سبتمبر ٢٠٢٣ لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين.

التأمين على الماشية



‏وقال الدكتورمصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية معاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

وأضاف فاضيل، أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد 129 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 164 وعلاج الطفيليات الدخلية لعدد 866 حالة وتم عمل 9 عمليات جراحية وتم تحصين 173 بالتحصينات الغير سيادية وتم تجريع بعدد اجمالي 1341 حالة لدي 246 مستفيد من صغار مربي الماشية والاغنام والابل بالمحافظة .

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور ايهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.