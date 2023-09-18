أعمال صالحة من فعلها جنى ثمارها دنيا وآخرة

تبدأ كل الطاعات بذكر الله تعالى وكثرة الصلاة على سيدنا محمد صل الله عليه وسلم، كذلك نحافظ على قراءة القرآن، والسنن والصدقات، فكلما داوم الانسان على هذا اقترب من الله سبحانه وتعالى.

من يفعل الخيرات يجني ثمارها في الدنيا والآخرة، ومن أحب الأعمال إلى الله تعالى هي ما دام عليه صاحبه وإن قل، والاستمرار عليه أحبُّ إلى الله مِن أن الإنسان يضغط على نفسه، ويحملها في وقت ما عملًا صالحًا، ثم ينقطع عنه 5 أعمال من فعلهم جنى ثمارهم دنيا وأخرة :

1- قضاء حوائج الناس ومساعدتهم

2- كثرة ذكر الله عز وجل ينقي الروح

3- الصلاة على وقتها

4- الصدقة

5- بر الوالدين أمور لو فعلها الإنسان كل يوم رزقه الله من حيث لا يحتسب

1 - الصلاة في وقتها، الصلاة هي صلتك بالله ، وهي اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة 2 - ورد الذكر وخصوصا الحوقلة والصلاة على النبي والاستغفار ، كل ذكر مش اقل من 200 مرة .

3 -صلاة الضحى ، معادها من بعد شروق الشمس بـ تلت ساعة لحد قبل الظهر بـ تلت ساعة ، ثوابها 360 صدقة. 4 - اذكار الصباح والمساء والنوم ، حفظ من الله من اي شر او حسد او سحر او وساوس أو مصائب. 5 - قيام الليل ، هيغير حياتك وتجد نفسك في مكان عمرك ما كنت تتخيل أنك توصله في يوم من الأيام ، دعواته بتحقق المعجزات . 6 - سورة البقرة ، فيها البركة وحفظ للإنسان من الاسحار والوساوس وتبطل اي سحر او عمل واذى 7 - ورد القرآن ، ولو صفحتين بس، واتعود انك تبدأ بيه يومك عشان يكون فيه بركة ، القران ده صحبك اللي هيستناك ف القبر وينوره ومش هيسيبك يوم القيامة إلا لما يشفعلك ويدخلك الجنة . 8- الصدقة ، الصدقة دي سحر لو عندك حد تعبان أو مشكلة اخرج صدقة وهتستغرب من اللي هيحصل ، وهي سبب من أسباب كثره الخير والرزق.