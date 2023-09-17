الأب المريض ونفقات الحياة

حسين محمد أحمد يعيش ظروفاً معيشية صعبة بعد أن ضاقت به الدنيا بسبب المرض الذى منعه من القدرة على العمل وتوفير قوت يومه لأولاده الصغار ليغنيهم عن الحاجة والسؤال وتوفير الحياة الكريمة لهم، فهو يعانى من شلل أطفال بالطرفين السفليين ويعول طفلين «محمد» 10 سنوات طالب فى الصف الرابع الابتدائى و«أحمد» 5 سنوات والزوجة ربة منزل ويعانى الأب من السكر ويحتاج إلى علاج شهرى لا يستطيع توفيره ويحتاج لتوفير متطلبات الحياة لأولاده من مأكل ومسكن ومصروفات الأبناء فى التعليم ولا يمتلك من حطام الدنيا شيئاً.

وتناشد «عيادة الوفد» أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على نفقات الحياة وتربية الأبناء الصغار وتعليمهم.