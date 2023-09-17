أنشيلوتي يتحدث عن بيلنجهام ويطمئن الجماهير

تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن لاعب الوسط جود بيلنجهام بعد بداية حقبته مع العملاق الإسباني.

وكشف أنشيلوتي عن ثقته في قدرة لاعبه على التعامل مع سقف التوقعات المرتفع بعد هذا التألق.

وقال بيلنجهام "20 عاما" لدى انضمامه إلى ريال في يونيو الماضي، قادما من بروسيا دورتموند مقابل 103 ملايين يورو (109.75 مليون دولار)، إنه يرغب في إضافة المزيد من النجاحات لتاريخ النادي العريق الذي توج بطلا لأوروبا 14 مرة.

واللاعب الإنجليزي " هداف الدوري الإسباني برصيد خمسة أهداف" وتألق كذلك في فوز إنجلترا 3-1 على اسكتلندا وديا يوم الثلاثاء الماضي.

وقال إنه يلعب في مسابقة كبرى وفي ناد كبير، ويبلي بلاءً حسنا وهذا لا يفاجئني، يعاني اللاعبون الجيدون ذوو الشخصية القوية أقل قليلا من الآخرين.

وأضاف: شخصية اللاعب في المقام الأول وقبل المستوى، تعني أن ارتداء قميص كبير مثل قميص ريال مدريد لا يثقل كاهله، نافيًا تأثره بالاهتمام المتزايد.

وقال: إنه لاعب يحافظ على تركيزه وجاد جدا ومحترف جدا، ليس بالشخص الذي قد يفقد صوابه بسبب المديح.

كما يحافظ على مستواه ويتمتع بقوة بدنية كبيرة، ويساعدنا كثيرا على المستوى الهجومي.

ويستضيف ريال منافسه ريال سوسييداد عاشر الترتيب اليوم الأحد.