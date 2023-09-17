"بينهم صحفيين".. إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال على حدود غزة

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بقمع وحشي لمسيرات على حدود قطاع غزة، أُصيب خلاله عدد من المواطنين الفلسطينيين بينهم صحفيين.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين شرق قطاع غزة، مما أسفر عن إصابة 3 صحفيين، وعدد من المواطنين بحالات اختناق، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

ونظم الشبان الفلسطينيين فعاليات على الشريط الحدودي في مناطق مختلفة بقطاع غزة رفضا لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المسجد الأقصى.

من جهتها، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم، إن 5 مواطنين أصيبوا بجراح مختلفة خلال اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في المناطق الشرقية لقطاع غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية الفلسطينية التي تغطي الفعاليات على الحدود بشكل مباشر.

كما أزالت قوات الاحتلال الأعلام الفلسطينية التي يعلقها الشباب على السياج الفاصل عبر «روبوتات آلية».

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: «مئات الفلسطينيين يتجمعون بالقرب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، ويشعلون الإطارات ويفجرون العبوات الناسفة، وقوات الجيش تعمل في المكان لتفريق التظاهرات».

وتظاهر المئات من المواطنين قرب الشريط الحدودي شرق مدينة غزة ومدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة وجباليا وشرق مخيم البريج وسط القطاع، مشعلين الإطارات المطاطية، رفضاً لممارسات الاحتلال العدوانية بحق المسجد الأقصى، والأسرى في سجون الاحتلال.

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