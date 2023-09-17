ميتروفيتش: أحب تسجيل الأهداف لكن الأهم تحقيق الفوز

تحدث النجم الصربي الكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال السعودي، عن مواجهته الأولى مع الزعيم في دوري أبطال آسيا أمام فريق نافباخور الأوزبكي، والمقرر لها غدًا الاثنين، في دوري الأبطال 2023 – 2024.

ميتروفيتش: أحب تسجيل الأهداف والأهم هو الفوز

وقال ميتروفيتش: "نبدأ غدًا منافسة كبيرة ونريد أن تكون بدايتنا جيده ونحن في جاهزية جيده، وشعرنا بدعم الجمهور اللا محدود منذ بداية الموسم في كل مكان ونلاحظ وقوفهم بجانبنا".

وعن الحضور الجماهيري والمسانده الكبيره التي قدمها الجمهور مؤخرًا، قال: "سيحدث حضور جماهيرنا ومساندتهم فارقًا في مواجهة الغد، وفي كرة القدم حاليًا لا توجد مباراة سهله، سعيد جدًا كوني جزء من هذة المجموعة، وأبهرني جدًا الجوانب الإيجابية الموجوده في الفريق".

وأضاف ميتروفيتش: "يمتلك لاعبو الهلال إمكانات عالية، وسعيد بترحيبهم الحار، ولم أشعر أنني أنضممت حديثًا، وأتمنى أنا وزملائي تحقيق أمنيات الجماهير، أحب تسجيل الأهداف ولكن تهمني مصلحة الفريق، والأهم هو أن نعمل في المجموعة لتحقيق الفوز".

تم تحديد موعد مباراة الهلال أمام نافباخور الأوزبكي لتقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد الملك فهد، وينافس نادي الهلال في المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا التي تضم كل من أندية نافباخور الأوزبكي ومومباي الهندي وفريق ناساجي الإيراني.